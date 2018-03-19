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    Общество

    Гройсман назвал число алиментщиков, объявленных в розыск

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    По словам главы правительства, злостным неплательщикам алиментов ограничивают выезд из Украины, а также пользованием авто и оружием. Гройсман уточнил, что семь тысяч должников объявлены в розыск.
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Семь тысяч человек объявлены в розыск в рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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    "Как работает правительственный закон об ужесточении ответственности для должников алиментов. Злостным неплательщикам ограничивают выезд из Украины, пользование авто, оружием", — написал глава правительства на странице в Facebook.

    При этом он добавил, что 5 тыс. 500 должников направлены на выполнение общественно полезных работ, 82 тыс. 397 — запрещен выезд за границу, 79 тыс. 843 лицам наложен запрет на управление автомобилем, а 79 тыс. 591 — запретили пользоваться оружием.

    Ранее сообщалось, что в Николаеве государственные исполнители отобрали автомобиль Lexus у одного из злостных неплательщиков алиментов.

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