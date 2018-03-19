Гройсман назвал число алиментщиков, объявленных в розыск

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Семь тысяч человек объявлены в розыск в рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Как работает правительственный закон об ужесточении ответственности для должников алиментов. Злостным неплательщикам ограничивают выезд из Украины, пользование авто, оружием", — написал глава правительства на странице в Facebook.

При этом он добавил, что 5 тыс. 500 должников направлены на выполнение общественно полезных работ, 82 тыс. 397 — запрещен выезд за границу, 79 тыс. 843 лицам наложен запрет на управление автомобилем, а 79 тыс. 591 — запретили пользоваться оружием.

Ранее сообщалось, что в Николаеве государственные исполнители отобрали автомобиль Lexus у одного из злостных неплательщиков алиментов.