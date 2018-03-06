В вопросе алиментов государство только разжигает вражду - адвокат

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Минюсте хотят увеличить минимальный размер алиментов — с 900 до 2 тыс гривен. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко. По его словам, при поддержке депутатов соответствующий законопроект может быть внесен в парламент уже в марте.

Насколько реальная перспектива увеличения суммы алиментов, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал адвокат, глава Центра семейно-правовых исследований Олег Простибоженко.

(текст публикуется на языке оригинала)

На сьогодні той офіційний мінімум аліментів, які можуть вимагатись по одній дитині, становить лише 900 гривень?

— Дивіться, там трішки не так. 930 гривень для дитини віком від 6 до 18 років і для дитини до 6 років там сума буде 746 гривень.

Тобто планують підняти ту граничну планку, яка стосується дітей віком від 6 до 18 років?

— Я думаю, що це, радше, передусім, політична заява. Оформлення її в юридичні документи вимагатиме часу і пророблення механізму, оскільки у нас не сума якась мінімальна законодавством передбачена, а таке аморфне поняття як 50% прожиткового мінімуму для дитини, тобто наступна черга зростання прожиткового мінімуму у нас передбачена з 1 липня, і це автоматично передбачає зростання розміру аліментів. Тому коли Мінюст, чи в даному випадку — міністр, говорить про те, що він хоче збільшити до 2 тисяч гривень, то, умовно кажучи, через два роки це може бути менше, ніж 50% прожиткового мінімуму, залежно від економічного зростання і рівня інфляції. Це не зовсім…

Можливо, треба залишити прив'язку до прожиткового мінімуму? Чи мова йде про зростання граничного рівня виплат щодо аліментів, бо буде зростати прожитковий мінімум? В Борисполе депутаты горсовета подрались из-за алиментов

— Можливо, але ж міністр як говорить? Що внесуть законопроект, яким піднімуть. Розумієте, законопроекти у нас прив'язані до прожиткового мінімуму. Ми можемо написати в законі, Сімейному кодексі, що мінімальний розмір аліментів — не 50% прожиткового мінімуму, а 100%, наприклад, і це автоматом підніме до 1,5 тисяч гривень для дітей до 6 років і майже до 2 тисяч, тобто 1 860 гривень на сьогодні, для дітей віком від 6 до 18 років. Таким чином це можна зробити. Але тут треба пам'ятати ще такий нюанс. Ідея того, що 50% розмір аліментів, ґрунтується на тому, що ніби кожен з батьків повинен брати участь в утриманні дитини. Мінімальний розмір цієї участі — це прожитковий мінімум, поділений на двох батьків. Хочеш більше? Законодавство дозволяє. Звертайся в суд, виграй, суд присудить, і 100 тисяч може присудити. Я перебільшую, звичайно. В моїй практиці особисто був такий випадок, але зазвичай суди обмежуються до 20 тисяч плюс/мінус.

Суди призначають суму аліментів лише в спірних моментах? Батьки між собою можуть визначитись, хто скільки сплачує?

— Можуть. Звичайно, вони можуть визначитись. Інша річ, що попередня ініціатива Мінюсту зробила це визначення недоцільним і невигідним для того з батьків, хто хоче отримувати аліменти. Тобто йому набагато зручніше звернутись в суд і таким чином, давайте відверто скажемо, інколи навіть шантажувати платника аліментів, ніж домовитись, тому що сьогодні якщо ти звертаєшся в суд, а він не платить, особа отримає можливість вивести дитину за кордон без згоди цього платника аліментів. Вона отримає можливість обмежити йому право керування автомобілем і так далі, виїзду за кордон, інші обмеження, про них багато говорять зараз. І виходить, що цим насправді держава спонукає людей, бо якщо ти будеш судитись, в тебе буде більше важелів впливу на платника аліментів, ніж якщо ти будеш з ним домовлятись. Дуже погана тенденція, але цим держава заохотила осіб до цього, тому що якщо вони домовляться, вони нічого з цього не отримають. Чим домовленість небезпечна? Що завтра особа перестане платити. От сьогодні вони домовились, а наступного дня вона не платить, і інша сторона знову ж змушена звернутись в суд і все відбувається так само. Через що держава мала б подумати, яким чином вплинути на осіб, щоб схиляти їх до домовленостей. Це ж діти, тут важливий компроміс між батьками, а не війна. На жаль, сьогодні я можу відверто констатувати, що всі зусилля держави спрямовані на розпалювання ворожнечі між батьками.

Багато у нас платників аліментів в країні?

— Згідно офіційних даних Мін'юсту, таких — 540 тисяч. Я думаю, що це не тільки стосовно дітей, бо є ще платники аліментів, які платять дружини, і діти, які платять батькам. Тобто треба орієнтуватись десь в півмільйона. Це ті, які мають виконавчі провадження.

Сумлінних скільки?

— Сумлінних — 85%, 15% несумлінних, хоча якщо врахувати дані, відкриті Мін'юстом, то тільки 53 тисячі сьогодні внесено обмежень, тому десь відсотків 10 несумлінних, тобто між 10% і 15%.

Ці обмеження стосовно неплатників аліментів, які були введені, а саме обмеження прав керування транспортом, виїзду за кордон, як вони вплинули на ситуацію?

- Тут, власне, процес ще цими змінами не пожвавився. Він пожвавився, радше, тим, що Мін'юст, дійсно, вперше за всі ці роки приділив особливу увагу аліментам. Створені контрольні групи, давайте так скажемо, саме адміністрування виконавчих проваджень взяте на контроль, і цим виконавці вдались до впливу на платників чи неплатників аліментів. Самі ж обмеження ще не задіяли. Тобто занадто мало часу минуло, враховуючи, що про це обмеження особа має бути повідомлена, вона може оскаржити. Тобто на 1 березня це тільки буквально перші якісь справи в цьому випадку можуть бути. Про них ми ще не знаємо настільки широко. Те, що Мін'юст виносить ці постанови, вони просто лягають в матеріали виконавчого провадження і таких прецедентів, що когось не випустили чи поліція зупинила і відібрала водійські права, ще немає або якщо є буквально поодинокі.

РИА Новости Украина Инфографика. Алиментщикам придется несладко

Напомним, начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко в эфире "ГС" отметил, что реестр неплательщиков алиментов работает особенно хорошо в отношении публичных лиц. Он также обратил внимание, что получатель алиментов может обращаться в ГФС с заявлением о неуплате уже через месяц просрочки выплат, а не через три.