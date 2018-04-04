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    Аналитика и комментарии

    Вы чье, старичье? Содержать стариков: права и обязанности

    (обновлено: )83
    Как показала практика последних 4-х лет, в Украине возможно всё, поэтому не стоит отмахиваться от слов министра соцполитики Ревы - следуя традиции урезания социальных гарантий, содержание престарелых родителей могут переложить на детей.
    Пожилая женщина торгует на улице
    REUTERS Gleb Garanich

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Министр социальной политики Украины Андрей Рева, автор утверждения, что "украинцы слишком много едят", в очередной раз ввел сограждан в ступор. Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

    По мнению министра, у детей перед пожилыми родителями должна быть жесткая ответственность на законодательном уровне. Он напомнил содержание 51-й статьи Конституции, где написано, что родители обязаны содержать своих неполнолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

    Министерство социальной политики Украины
    Украинское фото
    Алименты родителям. Минсоцполитики изобрело колесо - адвокат

    Государство самоустранится?

    Заявление министра вызвало широкий резонанс. Инициативу сочли очередным доказательством того, что государство хочет окончательно снять с себя ответственность за социальные проблемы в стране, переложив ее на плечи граждан. И эти опасения не беспочвенны, учитывая, что Рева является членом правительства. А украинское правительство, как известно, считает исполнение закона не обязательным, трактует законы, как бог на душу положит, руководствуясь революционной целесообразностью, и  прославилось такими ноу-хау, как налогооблажение пенсий. И ожидать от Кабмина можно чего угодно.

    Реагируя на шквал критики, министр был вынужден внести ясность, что же он конкретно имел ввиду. говоря об алиментах. Рева пояснил,что речь идет о внедрении такого механизма касательно тех украинцев, которые не помогают своим родителям-пенсионерам. В частности, по его словам, много таких случаев на Донбассе. 

    "Я имел в виду ситуацию, которая сложилась в зоне АТО, где брошенными остались родители, которые не могут сами за собой ухаживать. Ими занимаются волонтеры, которые звонили их детям, а те, вместо помощи, просто просили сообщить, когда их родителей не станет", — заявил министр. "В этой ситуации нужно действовать по закону — в Конституции есть 51 статья, в которой указано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а дети должны заботиться о своих родителях. Соответственно, в Семейном кодексе есть 202 статья, которая объясняет эту ситуацию – когда родители немощные, болеют, а дети не хотят исполнять эту обязанность, их могут обязать платить такие алименты. В Уголовном кодексе есть 165 статья, которая гласит, что человека, который уклоняется от этой обязанности, могут привлечь к ответственности".

    Политический эксперт Юрий Романенко
    Facebook Юрия Романенко
    Надо решать: или ЕСВ, или алименты родителям - Романенко

    Однако министр видимо запамятовал, что это государство Украина решило не выплачивать пенсии людям, оказавшимся в зоне конфликта. И остается глухо к призывам ООН, Евросоюза и США возобновить выплату пенсий и социальных пособий. А в случае финансовых претензий государства к детям речь идет об освобождении государства от его социальной роли. 

    "Рева не понимает того, что если государство ничего не должно людям, то и люди государству ничего не должны не будут. Для этого не надо ни военно-политическое училище заканчивать, ни Гарвардский университет, достаточно элементарного здравого смысла", — сказал РИА Новости Украина политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    Коллапс не за горами

    Рева, разъясняя собственные заявления (а это уже стало традицией — сначала что-то брякнуть, а потом интерпретировать) подчеркнул, что не все дети в Украине должны платить алименты на родителей, поскольку в этом нет необходимости. 

    Только такая необходимость может очень скоро возникнуть, считает Андрей Золотарев.

    Пожилая женщина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Соцсети: алименты родителям... зачем нам тогда Пенсионный фонд и МинСоц?

    “Наша власть превращает украинцев в конфуцианцев — согласно канонам конфуцианской морали, дети должны брать на себя заботу о родителях. Проповедовать конфуцианство (особенно в исполнении политрука Ревы — навряд ли он знаком с учением Конфуция, его другому учили в военно политическом училище) гораздо проще, чем найти приемлемую для страны форму пенсионной проблемы. А реальность такова, что пенсии для украинцев поколения 60-70 годов нет, не будет и не предвидится. Те, кто сегодня платят пенсионные взносы с помощью элементарного подсчета и калькулятора могут понять, что государство, как минимум, 50% тех денег, которые они заплатят в виде этих взносов, прикарманит. Сомневаюсь, что есть  смысл платить пенсионные взносы в такой системе. Кроме того изменение баланса трудоспособного населения и пенсионеров показывает, что тех людей, которые что-то зарабатывают и платят налоги и соцвзносы, сегодня почти столько же, сколько и пенсионеров. И динамика не впользу работающих. Когда в стране останется 6-7 миллионов реально трудоустроенных и 12 миллионов пенсионеров, тогда, я думаю, все и остановится", — пояснил Андрей Золотарев.

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    А как у них?

    В мире еще остается ряд стран, правительство которых не выплачивает пенсию по старости или выплачивает ее только мизерной части пожилого населения. Например в Ираке, где продолжительность жизни одна из самых низких в мире, социальные пенсии не выплачиваются. В Гондурасе менее 4% пожилых людей, перешагнувших 65-летний рубеж, получают пенсию, в Нигерии таких менее 5%. В Танзании  почти 95% пожилых людей вынуждено работать, чтобы хоть как-то прокормить себя. Не платят пенсии в Таиланде, Вьетнаме, Пакистане, Индии, Гондурасе и на Филиппинах.

    Мужчина с украинским флагом на плечах
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Тренд дня: алименты родителям - очередное ноу-хау от "министра геноцида"

    В Китае у большинства пожилых людей нет пенсий. Пособия получают только госслужащие и некоторые инвалиды. За стариками всегда следили их дети и внуки. Сейчас по закону взрослые дети в Китае обязаны не только содержать своих родителей, но чаще с ними общаться. Тем, кто редко видится с пожилыми родственниками, грозят штрафы и даже тюрьма. 

    При этом Китай, Таиланд, Индия, а также Южная Корея, Вьетнам, Филиппины, Пакистан, начиная с 2000-х годов, разрабатывают и запускают социальные пенсионные программы, причем не только для работавших в госсекторе.

    Из бывших советских республик стоит вспомнить Туркменистан: при  президенте Ниязове были отменены пенсии по старости. Однако Бердымухаммедов сделал своей предвыборной программой восстановление и выплату пенсий всем слоям населения, а позже, став президентом, успешно воплотил в жизнь. 

    В Польше закон обязывает взрослых детей платить родителям, но при условии, если у стариков нет никакого имущества, а их пенсии не хватает на самое необходимое — еду, одежду, лекарства. 

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