Вы чье, старичье? Содержать стариков: права и обязанности

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министр социальной политики Украины Андрей Рева, автор утверждения, что "украинцы слишком много едят", в очередной раз ввел сограждан в ступор. Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

По мнению министра, у детей перед пожилыми родителями должна быть жесткая ответственность на законодательном уровне. Он напомнил содержание 51-й статьи Конституции, где написано, что родители обязаны содержать своих неполнолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

Государство самоустранится?

Заявление министра вызвало широкий резонанс. Инициативу сочли очередным доказательством того, что государство хочет окончательно снять с себя ответственность за социальные проблемы в стране, переложив ее на плечи граждан. И эти опасения не беспочвенны, учитывая, что Рева является членом правительства. А украинское правительство, как известно, считает исполнение закона не обязательным, трактует законы, как бог на душу положит, руководствуясь революционной целесообразностью, и прославилось такими ноу-хау, как налогооблажение пенсий. И ожидать от Кабмина можно чего угодно.

Реагируя на шквал критики, министр был вынужден внести ясность, что же он конкретно имел ввиду. говоря об алиментах. Рева пояснил,что речь идет о внедрении такого механизма касательно тех украинцев, которые не помогают своим родителям-пенсионерам. В частности, по его словам, много таких случаев на Донбассе.

"Я имел в виду ситуацию, которая сложилась в зоне АТО, где брошенными остались родители, которые не могут сами за собой ухаживать. Ими занимаются волонтеры, которые звонили их детям, а те, вместо помощи, просто просили сообщить, когда их родителей не станет", — заявил министр. "В этой ситуации нужно действовать по закону — в Конституции есть 51 статья, в которой указано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а дети должны заботиться о своих родителях. Соответственно, в Семейном кодексе есть 202 статья, которая объясняет эту ситуацию – когда родители немощные, болеют, а дети не хотят исполнять эту обязанность, их могут обязать платить такие алименты. В Уголовном кодексе есть 165 статья, которая гласит, что человека, который уклоняется от этой обязанности, могут привлечь к ответственности".

Однако министр видимо запамятовал, что это государство Украина решило не выплачивать пенсии людям, оказавшимся в зоне конфликта. И остается глухо к призывам ООН, Евросоюза и США возобновить выплату пенсий и социальных пособий. А в случае финансовых претензий государства к детям речь идет об освобождении государства от его социальной роли.

"Рева не понимает того, что если государство ничего не должно людям, то и люди государству ничего не должны не будут. Для этого не надо ни военно-политическое училище заканчивать, ни Гарвардский университет, достаточно элементарного здравого смысла", — сказал РИА Новости Украина политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Коллапс не за горами

Рева, разъясняя собственные заявления (а это уже стало традицией — сначала что-то брякнуть, а потом интерпретировать) подчеркнул, что не все дети в Украине должны платить алименты на родителей, поскольку в этом нет необходимости.

Только такая необходимость может очень скоро возникнуть, считает Андрей Золотарев.

“Наша власть превращает украинцев в конфуцианцев — согласно канонам конфуцианской морали, дети должны брать на себя заботу о родителях. Проповедовать конфуцианство (особенно в исполнении политрука Ревы — навряд ли он знаком с учением Конфуция, его другому учили в военно политическом училище) гораздо проще, чем найти приемлемую для страны форму пенсионной проблемы. А реальность такова, что пенсии для украинцев поколения 60-70 годов нет, не будет и не предвидится. Те, кто сегодня платят пенсионные взносы с помощью элементарного подсчета и калькулятора могут понять, что государство, как минимум, 50% тех денег, которые они заплатят в виде этих взносов, прикарманит. Сомневаюсь, что есть смысл платить пенсионные взносы в такой системе. Кроме того изменение баланса трудоспособного населения и пенсионеров показывает, что тех людей, которые что-то зарабатывают и платят налоги и соцвзносы, сегодня почти столько же, сколько и пенсионеров. И динамика не впользу работающих. Когда в стране останется 6-7 миллионов реально трудоустроенных и 12 миллионов пенсионеров, тогда, я думаю, все и остановится", — пояснил Андрей Золотарев.

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А как у них?

В мире еще остается ряд стран, правительство которых не выплачивает пенсию по старости или выплачивает ее только мизерной части пожилого населения. Например в Ираке, где продолжительность жизни одна из самых низких в мире, социальные пенсии не выплачиваются. В Гондурасе менее 4% пожилых людей, перешагнувших 65-летний рубеж, получают пенсию, в Нигерии таких менее 5%. В Танзании почти 95% пожилых людей вынуждено работать, чтобы хоть как-то прокормить себя. Не платят пенсии в Таиланде, Вьетнаме, Пакистане, Индии, Гондурасе и на Филиппинах.

В Китае у большинства пожилых людей нет пенсий. Пособия получают только госслужащие и некоторые инвалиды. За стариками всегда следили их дети и внуки. Сейчас по закону взрослые дети в Китае обязаны не только содержать своих родителей, но чаще с ними общаться. Тем, кто редко видится с пожилыми родственниками, грозят штрафы и даже тюрьма.

При этом Китай, Таиланд, Индия, а также Южная Корея, Вьетнам, Филиппины, Пакистан, начиная с 2000-х годов, разрабатывают и запускают социальные пенсионные программы, причем не только для работавших в госсекторе.

Из бывших советских республик стоит вспомнить Туркменистан: при президенте Ниязове были отменены пенсии по старости. Однако Бердымухаммедов сделал своей предвыборной программой восстановление и выплату пенсий всем слоям населения, а позже, став президентом, успешно воплотил в жизнь.

В Польше закон обязывает взрослых детей платить родителям, но при условии, если у стариков нет никакого имущества, а их пенсии не хватает на самое необходимое — еду, одежду, лекарства.