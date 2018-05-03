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    Портнов об отдыхе Петренко: украли и тратят ворованное

    (обновлено: )26791
    По мнению юриста Андрея Портнова, у министра юстиции Павла Петренко нет никакого морального права веселиться на курортах за границей, пока в стране продолжается развязанная его соратниками по "Народному фронту" война.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Миллионы в декларациях слуг народа. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Миллионы в декларациях слуг украинского народа

    Министр юстиции Павел Петренко угодил в скандал с зажигательным отдыхом за границей. Бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов опубликовал видео, как Петренко в компании девушек танцует на отдыхе. По информации Портнова, министр арендовал виллу за 3000 евро в сутки в отеле Maxx Royal Kemer Resort в Турции.

    "Пока вы там воюете с агрессором, ваш Министр юстиции из Народного фронта танцует с девочками на дискотеке и живет на вилле Royal beach стоимостью 3000 евро в сутки в отеле Maxx Royal Kemer Resort", — написал Портнов в Facebook.

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    В ответ Петренко заявил, что действительно на майские праздники отдыхал с семьей в Турции, но никаких дорогих вилл не арендовал.

    "Остановились в гостинице Maxx Royal Kemer. Нет, не снимал и не снимаю никаких вилл за 3000 евро в сутки. Сплошная глупость арендовать номера такой стоимости. Остановились в номере с выходом к бассейну", — сообщил министр, добавив фото ваучера стоимости 4 дней отдыха, который предлагается отелем на конец мая в категории номера, где якобы отдыхал министр. При этом Петренко заявил, что номера ему на самом деле обошлись дешевле, поскольку их бронировали заранее.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Отпуск в Турции обошелся министру в общей сложности в 4400 евро, что составляет около 132 тысячи гривен. Петренко в своем посте на Facebook утверждает, что его доходы, отраженные в декларации, позволяют оплатить подобное путешествие.

    Юрист Андрей Портнов после комментария Портнова отметил, что у Петренко, который принадлежит к "Народному фронту", нет никакого морального права веселиться, в то время как в стране продолжается война.

    "Тут министр юстиции решил оправдаться по поводу дорогого отдыха и танцев на дискотеке, сообщив, что он отдыхал не за 3000 евро в сутки, а дешевле. Да нам какая разница, сколько именно вы со своим "Народным фронтом" украли и как тратите ворованное. Вы развязали в стране войну и отправили молодых людей умирать, поэтому вообще не имеете морального права танцевать и веселиться. А если уморились на основном месте работы, то отпуск можно прекрасно провести в окопах, куда вы отправили обычных людей", — подчеркнул Портнов.

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