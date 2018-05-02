Глава Минюста прокомментировал свой зажигательный отпуск в Турции

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал настоящую своего отпуска в пятизвездочном турецком отеле, где он провел несколько дней с семьей.

Ранее бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов опубликовал видео, как Петренко в компании девушек танцует на отдыхе. По информации Портнова, министр арендовал виллу за 3000 евро в сутки.

"Читаю, как глашатаи Партии регионов, которые кроме полив грязи с любого поводу не способны больше совсем ни на что, распускают откровенную ложь и манипуляцию в отношении меня и моего отдыха. Отвечаю: да, действительно на несколько дней на майские праздники я выехал с семьей и родными в Турцию. Остановились в гостинице Maxx Royal Kemer. Нет, не снимал и не снимаю никаких вилл за 3000 евро в сутки. Сплошная глупость арендовать номера такой стоимости. Остановились в номере с выходом к бассейну, что подтверждается ваучером, фото которого добавляю специально для автора "псевдо расследования". Стоимость таких номеров определена на сайте отеля в режиме он-лайн, например: стоимость 4 дней отдыха, который предлагается отелем на конец мая в категории номера, где мы проживаем, указанная в скриншоте ниже. Покупали мы их дешевле, поскольку бронировали заранее", — написал на своей странице Петренко, приложив копию чека за отдых.

Отпуск в Турции обошелся министру в общей сложности в 4400 евро, что составляет около 132 тысячи гривен. Петренко в своем посте на Facebook утверждает, что его доходы, отраженные в декларации, позволяют оплатить подобное путешествие.



Фото facebook.com/PavloPetrenko.official Чек об оплате отдыха, который опубликовал министр юстиции Украины Павел Петренко

За прошлый год Павел Петренко заработал 580 тысяч гривен в качестве зарплаты. На его счетах хранится более 1,5 миллиона долларов.

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Кроме того, в марте 2018 года председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский слетал с женой на дорогостоящие каникулы в Объединенные арабские эмираты. После публикации фотографий отдыха Жебривского и его супруги на пляже в Дубае.