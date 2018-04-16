Ушел в отпуск. Луценко забрал часть полномочий Холодницкого

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Глава САП Назар Холодницкий ушел в отпуск, а его обязанности выполняют заместитель и председатель ГПУ.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам генпрокурора, председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры решил уйти в отпуск и гарантировал, что предоставит объяснения и будет сотрудничать с Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

"САПом руководит сейчас первый заместитель Холодницкого (Максим Грищук — Ред), но здесь есть одна очень специфическая ситуация…", — сказал он.

Луценко объяснил, что заместитель выполняет не все обязанности председателя, а только те, которые касаются деятельности непосредственно САП. Полномочия же Холодницкого как заместителя генпрокурора частично взял на себя сам Луценко, поскольку его заместители или кто-либо другой из ГПУ не имеет права выполнять эту работу, сообщает "Украинская правда".

"Это очень маленькие функции, например, подписи по подозрениям относительно отдельной категории подозреваемых", — отметил генпрокурор.

Он рассказал, что в частности подписал подозрение в коррупции адвокату заместителя винницкой региональной прокуратуры, который вместе с чиновником требовал взятку.

По словам Луценко, также в отсутствие Холодницькго он будет подписывать изменения в состав группы прокуроров.

В то же время, отметил председатель ГПУ, есть часть полномочий Холодницкого, которые не может выполнять даже генпрокурор.

По этому поводу Луценко упрекнул законодательство, которое не дает возможности другим чиновникам полноценно исполнять обязанности главы САП на время его отсутствия.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого и просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против Назара Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Холодницкий во вторник, 3 апреля, пришел на допрос в ГПУ, но отказался давать образцы голоса на экспертизу.

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В середине марта стало известно, что в кабинете главы САП Назара Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В среду, 4 апреля, Холоднийкий и Сытник отчитались в Верховной Раде.