Минюст подготовил должникам по алиментам ряд "сюрпризов"

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил о новациях, которые еще больше усилят ответственность злостных неплательщиков алиментов.
Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.
В частности Минюст предлагает:
— Начисление пени за просрочку уплаты алиментов от 20% до 50% от суммы долга.
— Запрет должникам, которые не платят 6 месяцев и более, занимать высокие государственные должности.
— Освобождение от должности чиновников, которые имеют долг свыше 1 года.
— Уголовная ответственность для тех, кто избегает общественно полезных работ.
— Автоматизированный арест средств должников.
— Запрет для должников, которые внесены в реестр, отчуждать имущество.
— Обязанность для заключенных работать для своевременной выплаты алиментов.
— Применение полного спектра санкций закона к должникам, которые не платят алименты более 3 месяцев ребенку-инвалиду или тяжело больному ребенку.
"Вместе с тем в пакете законопроектов, которые сегодня зарегистрированы в Верховной Раде, предусмотрена отмена налога на алименты от родителей-нерезидентов и налоговые льготы родителям, которые оплачивают развитие ребенка", — сообщил Петренко.
В конце марта Павел Петренко заявлял, что более 649 миллионов гривен алиментов взыскали в пользу детей с начала 2018 года в Украине.