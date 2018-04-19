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    Политика

    Минюст подготовил должникам по алиментам ряд "сюрпризов"

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    Глава Минюста Павел Петренко сообщил, что предлагается запретить должникам, которые не платят 6 месяцев и более, занимать высокие государственные должности.
    Минюст Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил о новациях, которые еще больше усилят ответственность злостных неплательщиков алиментов. 

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

    В частности Минюст предлагает:

    — Начисление пени за просрочку уплаты алиментов от 20% до 50% от суммы долга.

    — Запрет должникам, которые не платят 6 месяцев и более, занимать высокие государственные должности.

    — Освобождение от должности чиновников, которые имеют долг свыше 1 года.

    — Уголовная ответственность для тех, кто избегает общественно полезных работ.

    — Автоматизированный арест средств должников.

    — Запрет для должников, которые внесены в реестр, отчуждать имущество.

    — Обязанность для заключенных работать для своевременной выплаты алиментов.

    — Применение полного спектра санкций закона к должникам, которые не платят алименты более 3 месяцев ребенку-инвалиду или тяжело больному ребенку.

    "Вместе с тем в пакете законопроектов, которые сегодня зарегистрированы в Верховной Раде, предусмотрена отмена налога на алименты от родителей-нерезидентов и налоговые льготы родителям, которые оплачивают развитие ребенка", — сообщил Петренко.

    В конце марта Павел Петренко заявлял, что более 649 миллионов гривен алиментов взыскали в пользу детей с начала 2018 года в Украине.

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