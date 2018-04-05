Юрист: за невыплату алиментов родителям не пустят за границу

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей. В этом убежден министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Я считаю, что в случае детей по отношению к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность — они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", — сказал министр соцполитики.

К слову, в статье 202 Семейного кодекса Украины в части, где говорится об основаниях возникновения обязанности совершеннолетних детей содержать родителей, указано: "Совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи. В то же время если мать, отец были лишены родительских прав и эти права не были восстановлены, обязанность содержать мать, отца у дочери, сына, относительно которых они были лишены родительских прав, не возникает".

Что касается самого понятия "алименты", то под этим понятием подразумеваются средства, выплачиваемые не только на содержание несовершеннолетних детей, но и на содержание детьми нетрудоспособных родителей.

Подробнее о законодательных нюансах выплаты алиментов на содержание пожилых родителей в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Group Екатерина Власюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як розуміти заяву міністра соцполітики про необхідність жорсткої відповідальності дітей, які повинні платити аліменти на утримання батьків?

— Особисто я вважаю, що обов’язок дітей в старості допомагати батькам, і в Сімейному кодексі є стаття 205, яка передбачає, що батьки можуть звернутись за стягненням аліментів, щоб діти їх утримували. В такому випадку, якщо заявлений такий позов, суд враховує матеріальний стан дітей і суд враховує, якщо батьки подали на одну дитину, а в них є ще інші діти, чи можуть інші діти їм допомогти.

Яка різниця між тим, що є вже в нас, і тим, що сказав міністр соціальної політики? Майже ті самі норми були закладені в Сімейному кодексі, в Конституції? Чи тут йдеться про щось примусове?

— Я розцінюю цю заяву з приводу того, що з лютого вступив в силу закон про посилення відповідальності з батьків за несплату аліментів, і в даному випадку, я так розумію, мова йшла про те, що і відповідно, якщо батьків змушують платити аліменти, то, відповідно, діти на старості мають піклуватись про своїх батьків. Тому мова йшла взагалі про посилення відповідальності і, з однієї сторони, над дітьми, з іншої сторони, над батьками.

Що це означає посилення відповідальності?

— Я ще раз повертаюсь до того, що є стаття Сімейного кодексу про можливість стягнення аліментів з дітей на утримання батьків. Але ця стаття не дуже часто застосовується, не всі про неї знають, і я думаю, що мова йшла про те, що з часом будуть запропоновані зміни до Сімейного кодексу, які дадуть можливість однозначно в більшій кількості стягувати аліменти на утримування батьків і зробити це, можливо, більш важливим обов’язком, а у разі, якщо діти не піклуються про своїх батьків, то, відповідно, що в них була така сама відповідальність, як і в батьків за те, що вони не виконують аліментні зобов’язання по відношенню до дітей.

Якщо в Сімейному кодексі є така норма і потрібно тільки звернутись з позовом, то як можна зробити обов’язковим?

— Я думаю, що малось на увазі такі самі норми, як і в законі про посилення відповідальності за несплату аліментів, тобто якщо є рішення суду вже на стадії виконання. Якщо є рішення суду про стягнення аліментів з дітей на утримання батьків, якщо діти не сплачують ці кошти, то тоді вони умовно можуть з часом потрапити до реєстру неплатників аліментів, далі їм можуть закрити виїзд за кордон і відправити на громадські роботи, тобто посилити обов’язок відповідальності.

Я думаю, чому актуальним стало це питання? Тому що за останній рік відбулись дві серйозні реформи по посиленню відповідальності батьків перед дітьми, і в суспільстві назріла тема: якщо мене змушують, скажімо так, опікуватись моїми дітьми і з мене стягують аліменти і в мене посилена відповідальність, то чи можу я, якщо я був добросовісним батьком або матір’ю в майбутньому вимагати від своїх дітей на старості допомоги. І щоб вирівняти ці права і обов’язки між батьками і дітьми будуть в подальшому, можливо, внесені такі зміни. Але, я думаю, що в будь-якому разі і сплата аліментів на дітей, і утримання престарілих батьків — цей тягар перекладається на громадян, тому що державі важко нести тягар по цим соціальним допомогами.

Тобто пенсійні деякі зобов’язання теж фактично перекладаються?

— Ні, я думаю, що держава тільки виграє від того, що у нас свідоме суспільство, якщо батьки будуть опікуватись дітьми, а на старості діти будуть опікуватись своїми батьками. Тоді буде менше виплат субсидій, буде менше допомог по безробіттю або по малозабезпеченим родинам. Держава виграє, якщо в ній більше здорових, щасливих, забезпечених громадян, а оскільки, я так розумію, у нас взагалі в суспільні втрачені сімейні цінності, і дуже велика ситуація наростала і в плані аліментів на утримання дітей, і, відповідно, навпаки, дуже багато престарілих людей зараз кинуті напризволяще власними дітьми. Тому паралельно з відповідальністю на дітей держава хоче звернути увагу і зобов’язати дітей бути відповідальними, коли їхні батьки потребують такої допомоги.

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Що каже міжнародна практика?

— Я вам скажу так, що міжнародний досвід говорить про те, що соціально люди похилого віку краще захищені в країнах Європи і в дальньому зарубіжжі. За рахунок своїх пенсійних накопичень — або це державні пенсії, або це приватні пенсії, або якісь трасти чи фонди вони можуть на старості самотужки себе забезпечити шляхом того, що вони отримують пенсію або якісь відсотки по вкладам, які вони зробили. Але в більшості країнах, в принципі, цей обов’язок прикріплений, але в будь-якому разі — це воля дитини. Звісно, немає ідеальних ситуацій, і в багатьох країнах є така практика. Просто в Україні така практика буде наростати і буде ставати все більш актуальною, на жаль.

К слову, адвокат Регина Гусейнова отмечает, что алименты пожилым родителям — очередной "велосипед" от Минсоцполитики. По ее мнению, существующего законодательства достаточно для того, чтобы взыскать с детей алименты на содержание родителей.

Напомним, глава Центра семейно-правовых исследований Олег Простибоженко в эфире "ГС" отметил, что получателю алиментов гораздо удобнее не договариваться, а обратиться в суд и таким образом шантажировать плательщика. По его словам, в вопросе алиментов государство только разжигает вражду между родителями.