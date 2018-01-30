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    Глава Минюста назвал "кремлевский доклад" последним предупреждением для РФ

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    Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что список Минфина США является фактически последним предупреждением для Российской Федерации по выполнению Минских соглашений.
    Минюст Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. "Кремлевский доклад" является последним предупреждением для России в вопросе "прекращения агрессии против Украины".

    Здание министерства финансов США в Вашингтоне
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    Минфин США опубликовал "кремлевский доклад"

    Об этом сказал на пресс-конференции министр юстиции Украины Павел Петренко.

    "Я уверен, что этот дополнительный список, который был опубликован Министерством финансов Соединённых Штатов, является фактически последним предупреждением для Российской Федерации, ее руководства и ближайшего окружения о необходимости выполнения своих обязательств, определенных как Минскими соглашениями, так и касательно восстановления территориальной целостности Украины, так и прекращения агрессии против Украины, которая происходит сейчас на востоке страны", — цитирует УНИАН Петренко.

    По его словам, США, согласно их законодательству, имеют право без дополнительного уведомления вводить весь спектр санкций и ограничивающих мероприятий против компаний и соответствующих физических лиц. 

    Министр отметил, что правительство США всегда занимает последовательную позицию, когда применяет санкции к тем лицам и к тем странам, которые нарушают территориальную целостность своих соседей и пренебрегают верховенством права, в данном случае это страна-агрессор Российская Федерация. Петренко также выразил благодарность американским партнерам за последовательную позицию в поддержке Украины.

    Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

    Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

    В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Вашингтон "за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии".

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