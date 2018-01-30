Глава Минюста назвал "кремлевский доклад" последним предупреждением для РФ

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. "Кремлевский доклад" является последним предупреждением для России в вопросе "прекращения агрессии против Украины".

Об этом сказал на пресс-конференции министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Я уверен, что этот дополнительный список, который был опубликован Министерством финансов Соединённых Штатов, является фактически последним предупреждением для Российской Федерации, ее руководства и ближайшего окружения о необходимости выполнения своих обязательств, определенных как Минскими соглашениями, так и касательно восстановления территориальной целостности Украины, так и прекращения агрессии против Украины, которая происходит сейчас на востоке страны", — цитирует УНИАН Петренко.

По его словам, США, согласно их законодательству, имеют право без дополнительного уведомления вводить весь спектр санкций и ограничивающих мероприятий против компаний и соответствующих физических лиц.

Министр отметил, что правительство США всегда занимает последовательную позицию, когда применяет санкции к тем лицам и к тем странам, которые нарушают территориальную целостность своих соседей и пренебрегают верховенством права, в данном случае это страна-агрессор Российская Федерация. Петренко также выразил благодарность американским партнерам за последовательную позицию в поддержке Украины.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Вашингтон "за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии".