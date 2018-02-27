Министр юстиции назвал колоссальное число неплательщиков алиментов

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что число неплательщиков алиментов, которых объявили в розыск, выросло с 6 до 8 тысяч человек, сообщает "112 Украина".

"За эти уже 14 дней работы закона, немножко больше, кроме того, что забираются автомобили и мы имеем публичный реестр злостных неплательщиков алиментов, где более 170 тыс. таких лиц, почти 60 тыс. лиц были лишены права на вождение автомобилем, более 60 тыс. лицам запрещен выезд за границу. Цифра в 6 тыс., которые объявлены в розыск, уже увеличилась почти до 8 тыс. И фактически ежедневно мы видим динамику по погашению задолженности", — заявил Петренко.

Он отметил, что за первые дни на счета детей по уплате алиментов поступило 50 млн грн.

"Могу сегодня эксклюзивно проинформировать, что уже первые протоколы о направлении таких горе-родителей на общественные работы, то есть подметать улицы, красить дома, уже составлены по Украине. В Винницкой области уже первые два протокола были составлены на таких родителей, которые пойдут работать", — заявил Петренко.

Как сообщалось ранее, в Николаеве государственные исполнители продолжают борьбу со злостными неплательщиками алиментов, у одного из которых за долги отобрали автомобиль Lexus.