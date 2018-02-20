Плательщики алиментов будут обязаны подавать ежеквартальные отчеты

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Плательщиков алиментов обяжут подавать ежеквартальные отчеты об осуществлении оплаты, сообщил директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев.

"Нам не важно, каким образом он будет платить (плательщик алиментов — ред.) — наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности", — сказал Воробьев в эфире "Громадського".

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Он добавил, что раз в три месяца ведомство будет проверять задолженность по алиментам, и если по истечению этого срока у плательщика будет долг, его внесут в государственный реестр должников.

Также, по словам чиновника, в случае наличного расчета со взыскателей лучше брать расписки, чтобы не возникало вопросов при отчетности. Если плательщик алиментов решает поехать за границу, но у него есть задолженность, он будет обязан подать отчет об уплате — лишь тогда его выпустят за пределы страны.

Инфографика: Соцработы или арест: алиментщикам придется несладко

Ранее сообщалось, что в Киевской и Запорожской областях начали ездить первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.