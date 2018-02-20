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    Общество

    Плательщики алиментов будут обязаны подавать ежеквартальные отчеты

    (обновлено: )57
    Раз в три месяца Минюст будет проверять задолженность по алиментам, и если по истечению этого срока у плательщика будет долг, гражданина внесут в государственный реестр должников.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Плательщиков алиментов обяжут подавать ежеквартальные отчеты об осуществлении оплаты, сообщил директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев.

    Гривны
    УНИАН
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    "Нам не важно, каким образом он будет платить (плательщик алиментов — ред.) — наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности", — сказал Воробьев в эфире "Громадського".

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    Он добавил, что раз в три месяца ведомство будет проверять задолженность по алиментам, и если по истечению этого срока у плательщика будет долг, его внесут в государственный реестр должников.

    Также, по словам чиновника, в случае наличного расчета со взыскателей лучше брать расписки, чтобы не возникало вопросов при отчетности. Если плательщик алиментов решает поехать за границу, но у него есть задолженность, он будет обязан подать отчет об уплате — лишь тогда его выпустят за пределы страны.

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    Ранее сообщалось, что в Киевской и Запорожской областях начали ездить первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов. 

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