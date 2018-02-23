Попались. Власти запретили выезд 25 тыс неплательщиков алиментов

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Всего за 10 дней государственные исполнители запретили выезд за границу 25 тысячам неплательщиков алиментов, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Также было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами. В розыск объявили шесть тысяч неплательщиков алиментов.

Петренко сообщил, что с начала действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов было взыскано 50 млн грн с должников.

По его мнению, к концу года статистика по количеству таких должников должна показать хорошие результаты действия закона.

Как сообщалось ранее, плательщиков алиментов обяжут подавать ежеквартальные отчеты об осуществлении оплаты.