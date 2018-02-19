Юрист: закон об алиментах работает жестко, но просить политубежище...

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Новый закон об алиментах заставил бежать из страны шоумена Антона Мухарского. В своем фейсбуке шоумен написал, что покидает страну, поскольку в Украине начал действовать закон об усилении ответственности неплательщикам алиментов.

Закон предусматривает дополнительные методы для принудительного взыскания алиментов с должников. В частности, ограничение в праве пользования транспортными средствами, в праве на охоту и использование оружия.

По словам Мухарского, согласно брачному контракту, после развода он должен выплачивать на содержание детей три тысячи долларов. В случае изменения его материального положения, стороны в течение месяца могут пересмотреть финансовые условия контракта.

Подробнее о новом законе об алиментах и насколько часто украинцы заключают брачные контракты, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал кандидат юридических наук Олег Простибоженко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Мухарський виїхав з країни просити політичного притулку. А чи можливо взагалі це? Якщо закон приймається, а він знаходиться поза Україною, що буде?

— Я думаю, що державний виконавець буде діяти згідно нового закону про аліменти, який набув чинності з 6 лютого. Я читав пост Антіна Мухарського, і він там зазначив, що не є зараз боржником, оскільки його навіть немає у цьому новоствореному реєстрі боржників.

Я так розумію, що він буде боржником, адже він поїхав.

— Тут два варіанти. Або він буде сплачувати з-за кордону, оскільки у нас не вимагає законодавство, що платник аліментів має бути в Україні і платити в Україні, або ж він повністю припинить платежі, відповідно, з’явиться ця заборгованість. Це ми з вами зможемо побачити через три місяці.

Пан Мухарський попросив політичного притулку. Коли шоумен просить політичного притулку, це як?

— Я думаю, що коли він робитиме цю заяву про політичний притулок у державі перебування, вочевидь, мова йде про якусь європейську державу, то буде опиратися на ті виступи, свідками яких ми були і які обговорювали всі, кому не лінь. У цих виступах, ми пам’ятаємо, він висловлювався на адресу певних чиновників в Україні. Мені здається, що він буде намагатись обгрунтувати необхідність отримання політичного притулку переслідуванням його за такі виступи, розумієте?

Тобто, це може стати приводом? Чому в такому разі він посилається на цей закон?

— Ми повинні розуміти, що закон у такій редакцій не може бути сприйнятий як підстава для переслідування. Він не є настільки деталізованим, там не йдеться про нього особисто. Поле дії цього закону доволі таки широке, принаймні, там 90 тисяч цих боржників по аліментам. Тому, безумовно, сам закон як такий не може бути однією єдиною підставою, щоб він міг просити політичного притулку. Вочевидь, йдеться не про це. Мені здається, що він буде намагатись підв’язати це під свої перфоманси, що, мовляв, я був проти, і цим законом, у тому числі, переслідують мене. Іноземна держава не буде робити заяву в Україну, розкажіть нам, як ви переслідували Мухарського, і чому такий закон. Так не буде.

Читайте также: На карандаш. В Украине приняты жесткие решения по алиментщикам

Мухарський просить суд переглянути умови шлюбного контракту, а саме суми аліментів. Чи взагалі це можливо?

— Безумовно, така можливість передбачена законодавством. У цьому немає нічого екстраординарного. Інша річ, давайте будемо відвертими, ні він, ні його колишня дружина не кажуть нам усю правду. Це така своєрідна гра. Для того, щоб юрист міг сказати, що там відбувається, він має побачити папери, щоб розуміти, тому що слова, які вживає Антін Мухарський, вони не до кінця є юридичними, і мене особисто як практикуючого юриста інколи ставлять у незручне становище, бо я не розумію, що він має на увазі.

Якщо говорити про шлюбний контракт. Наскільки зараз він популярний в Україні?

— Шлюбний контракт – це не договір про сплату аліментів. Шлюбних контрактів в Україні кожен рік укладається все більше і більше. Якщо я не помиляюсь, це число варіюється у межах кількох тисяч щороку з поступовим зростанням на сто, двісті контрактів у рік. Це також ми повинні розрізняти. Шлюбний контракт може бути укладений вже, коли шлюб майже розпався. Особисто в моїй практиці багато клієнтів укладають шлюбний контракт, коли вони вже мають намір розлучитись і таким чином вирішують свої фінансові питання, мовляв, все, що зареєстровано на тобі – то твоє, все, що зареєстровано на мені – це моє. Це є зміст шлюбного контракту дуже часто. Тому тут, на жаль, статистика не ведеться в такому аспекті, оскільки це важко досліджувати, це мусить бути якесь соціологічне дослідження.

У даному випадку у них був укладений не шлюбний контракт, а, вочевидь, йдеться про договір про сплату аліментів і участь батька у вихованні та спілкуванні з дітьми. Тобто, де він отримував якісь побачення, якийсь графік, порядок і зобов’язувався, відповідно, сплачувати аліменти. Знову ж таки, на таку деталь звернемо увагу, він не міг бути зобов’язаним сплачувати аліменти у доларах. Він, вочевидь, зобов’язувався у гривні, що було еквівалентно. У своєму пості він пише, що погодився сплачувати три тисячі доларів, що дорівнювало 24 тисячам гривень. Зараз у нас змінились умови після війни, революції і т.д. Я більш, ніж переконаний, що мова не йдеться про те, що він сплачує у доларах. У нас заборонено укладати договори, а тим більше, про сплату аліментів у доларах. Мова може йти тільки про гривню. Тому я не виключаю, що цей спір, про який він пише, пов'язаний з тим, що його колишня дружина рахує у доларах заборгованість, а він рахує, відповідно, у гривнях.

Напомним, советник министра юстиции Андрей Помазанов сообщал, что в реестр неплательщиков алиментов попадет не один политик.

Кроме того, семейный адвокат Василий Масюк отметил, что неплательщики алиментов смогут обойти запрет на вождение авто.