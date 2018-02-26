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    Общество

    В Николаеве отобрали Lexus у должника по алиментам

    (обновлено: )16320
    Государственным исполнителем в рамках взыскания задолженности по алиментам в сумме 45 тыс грн арестовали автомобиль Lexus для дальнейшей реализации и перечисления средств ребенку.
    В Николаеве у алиментного должника отобрали автомобиль Lexus
    Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Николаеве государственные исполнители продолжают борьбу со злостными неплательщиками алиментов, у одного из которых за долги отобрали автомобиль Lexus.

    Олег Простибоженко
    Олег Простибоженко / Facebook
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    "Государственным исполнителем в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности по алиментам в сумме 45000 грн., осуществлено описание и арест транспортного средства марки Lexus для дальнейшей реализации и перечисления средств ребенку", — сообщает пресс-служба Главного территориального управления юстиции (ГТУЮ) в Николаевской области.

    Как сообщалось ранее, плательщиков алиментов обяжут подавать ежеквартальные отчеты об осуществлении оплаты.

    Напомним, в Киевской и Запорожской областях начали ездить первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов. 

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