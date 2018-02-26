В Николаеве отобрали Lexus у должника по алиментам

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Николаеве государственные исполнители продолжают борьбу со злостными неплательщиками алиментов, у одного из которых за долги отобрали автомобиль Lexus.

"Государственным исполнителем в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности по алиментам в сумме 45000 грн., осуществлено описание и арест транспортного средства марки Lexus для дальнейшей реализации и перечисления средств ребенку", — сообщает пресс-служба Главного территориального управления юстиции (ГТУЮ) в Николаевской области.

Как сообщалось ранее, плательщиков алиментов обяжут подавать ежеквартальные отчеты об осуществлении оплаты.

Напомним, в Киевской и Запорожской областях начали ездить первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.