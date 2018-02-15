Нет денег на алименты? Жди гостей

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Киевской и Запорожской областях приступили к работе мобильные группы контролеров, которые будут ездить по городам и инспектировать качество работы исполнительной службы в части "выбивания" долгов с родителей-неплательщиков. До конца февраля ревизоры должны проинспектировать все регионы страны. Об этом сообщили в Минюсте. В будущем такие ревизии служба будет осуществлять регулярно. Инспекторы также будут проводить разъяснительную работу. В Минюсте считают, что эти меры помогут улучшить ситуацию с уклонением от уплаты алиментов в Украине.

Читайте также: Одесса, наши дни: в лужах крови голодные дети, но их спасли

Заденет ли работа контролеров самих неплательщиков алиментов, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил директор департамента Государственной исполнительной службы Алексей Воробьев.

Як саме будуть працювати такі мобільні групи?

— Такі мобільні групи працюють на підставі відповідних наказів про проведення цільових перевірок, і вони перевіряють саме виконавче провадження цієї категорії про стягнення аліментів. Тобто в кожному відділі Державної виконавчої служби в районі, в місті, є відповідна кількість таких проваджень, які ці мобільні групи аналізують, беруть стан вчинення державних виконавчих дій необхідних, для того, щоб стягнути цей борг, в тому числі спеціально аналізують на даний час застосування новел в законодавстві, які прописані цим новим законом, тобто є зараз чотири додаткових засоби впливу на боржника, відповідно, вони будуть перевіряти, як ефективно виконавці, чи правильно вони вносять ці постанови, чи в кожному провадженні і відповідно які наслідки цього будуть.

Ці мобільні групи будуть перевіряти роботу виконавців на місцях? Чи напряму будуть працювати з неплатниками аліментів, аби вибити ці кошти?

— Кошти ми не вибиваємо. Ми їх стягуємо в рамках закону. Так, в складі цих груп мобільних також є державні виконавці відділу примусового виконання рішень, саме департаменту Державної виконавчої служби, тобто безпосередньо державні виконавці, які також вчиняють певні виконавчі дії. І за необхідності, якщо така ситуація відбувається, то вони також можуть бути в складі відповідних виконавчих груп, вчиняти виконавчі дії. Наприклад, з опису майна, і так далі. Вже певні результати є. Наприклад, в Запорізькій області за участі цієї мобільної групи було арештовано автомобіль та інше майно, яке було описано і передано на реалізацію.

Скільки зараз у нас неплатників аліментів?

— Неплатників аліментів ви можете побачити в Єдиному державному реєстрі боржників. Ця інформація якраз була оприлюднена 6 лютого цього року, якраз під вступ в дію нового закону, тому там є всі боржники, які мають заборгованість по сплаті аліментів більш як три місяці.

Чи є загальна сума несплачених аліментів? І скільки в середньому може складати така заборгованість?

— Загальної суми порахувати ми не можемо, тому що у кожного — різний дохід. Зазвичай, якщо суд виносить рішення про стягнення аліментів, він його виносить в процентному відношенні від всіх видів доходів боржника. Наприклад, на одну дитину може бути одна третина від доходів. Так виносять суди такі рішення згідно з Сімейним кодексом. Тому ця сума загалом стягнення аліментів, вона постійно змінюється, тобто це не є константа. Тому що у людини може цього місяця бути одна зарплата, через місяць людина може втратити роботу, доходи будуть менше, або навпаки більше.

РИА Новости Украина Инфографика. Алиментщикам придется несладко

Суму розраховують, виходячи з офіційної зарплати?

— Він зобов'язаний сплачувати аліменти так, як це визначено в рішенні суду. Якщо це визначено в рішенні суду, наприклад, 30% від всіх видів доходів, відповідно від всіх видів доходів він і має сплачувати. А не тільки від тієї офіційної зарплати, яку отримує. І от якраз найскладніша задача державного виконавця в цій категорії проваджень, саме встановити джерела та розмір доходів боржника. Бо зазвичай люди приховують такі доходи. Якщо доходу офіційного, наприклад, взагалі нема, тоді державний виконавець розраховує заборгованість, виходячи з середньомісячної зарплати в регіоні.

Якщо немає ані доходу, ані офіційного майна, що тоді робити?

— Якщо нема коштів, нема роботи, то ми розуміємо, що з людиною або якась біда, або людина приховує свої доходи. Якщо біда, то розуміємо. Якщо це просто приховування доходів, відповідно, застосовуються засоби впливу. Цим новим законом передбачено можливість обмежити людину в праві керування транспортним засобом, виїзду за кордон, полювання, володіння зброєю. Якщо це не допомагає, державний виконавець має право скласти адмінпротокол про адміністративне правопорушення, це ухилення від сплати аліментів. Якщо заборгованість перевищує більше шести місяців. І також однією з санкцій за це правопорушення є громадські роботи. Відповідно, виконавець веде протокол, направляє в суд відповідне подання, щоб таку людину, що ухиляється, залучили до громадських робіт. Примусово. І за виконання цих робіт людина отримує зарплату. Тобто фактично держава працевлаштує таку людину.

І потім третина зарплати з громадських робіт йтиме на аліменти?

— Так.

Чи часто пропонують хабар виконавцям?

— Я не можу дати на це питання відповідь, бо не володію цією інформацією. Нагадую, якщо у боржника по аліментам є заборгованість більш як три місяці, то стягувач має право подати заяву про вчинення злочину до органів поліції. Тому що ухилення від сплати аліментів, це є злочин. І якщо людина не платить аліменти свідомо, маючи при цьому доходи, майно, то це є злочинно, і стягувач має право подати заяву в поліцію і поліція зобов'язана розслідувати такий факт, встановити джерела доходів, у неї більше повноважень саме про встановлення всіх тих фактичних даних…

Скільки в середньому триває таке розслідування і судовий розгляд?

— Процесуальні строки визначені в КПК. Дивлячись від обставин справи, це може тривати по-різному, але зазвичай, коли порушується така кримінальна справа, ми з досвіду вже бачимо це, і коли вже до боржника аліментів застосовуються заходи саме поліцією, і людина розуміє, що вона може понести кримінальну відповідальність, то зазвичай всі борги гасяться дуже швидко.

К слову, ранее советник министра юстиции Андрей Помазанов в эфире "ГС" заявил, что в реестр неплательщиков алиментов могут попасть много известных личностей, которые, опасаясь за свою репутацию, погасят долги перед своими детьми. При этом, по его словам, в реестр попадут также некоторые политики.