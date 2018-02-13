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    Общество

    В Украине начали ездить контролеры долгов по алиментам

    (обновлено: )91822
    Среди прочего мобильные группы проводят проверку состояния выполнения решений по взысканию алиментов с недобросовестных должников.
    Гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В Киевской и Запорожской областях начали здить первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов, сообщили в пресс-службе Минюста, передает "Украинская правда".

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    По данным ведомства, они проводят разъяснительную работу среди государственных исполнителей о применении норм нового закона об усилении ответственности за неуплату алиментов.

    "Они объясняют, какие меры и как можно на практике применять к должникам", – рассказали в Минюсте.

    Также мобильные группы проводят проверку состояния выполнения решений по взысканию алиментов с недобросовестных должников: "Мобильные группы контролируют, правильно ли работают государственные исполнители, все ли они вовремя делают".

    В состав групп входят специалисты центрального и местных управлений государственной исполнительной службы Минюста.

    По информации пресс-службы, до конца февраля группы проведут проверки во всех регионах Украины.

    Как сообщалось ранее, новации закона о взыскании задолженности по уплате алиментов почувствуют 6500 злостных неплательщиков алиментов в Киеве.

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