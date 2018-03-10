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    Валерий Кузьменко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    В Одессе возле НПЗ перевернулась фура. Видео
    В Одессе возле НПЗ перевернулась фура 
    10:14 25.01.2016
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    Фура с тяжелым грузом в воскресенье вечером перевернулась напротив центрального входа Одесского нефтеперерабатывающего завода. По словам сотрудников патрульной полиции, причиной аварии послужил смещенный на правую сторону груз.
    Молоточек судьи
    Фемида прозрела. Сотням украинских судей грозит увольнение или приговор
    16:01 23.02.2015
    2148Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Никогда еще за время независимости украинские судьи не оказывались таком непростом положении. Служители Фемиды отказываются принимать участие в резонансных судебных процессах, что бы не накликать на себя беду.
    Компартия Украины. Архивное фото
    КПУ утверждает, что судьи отказались рассматривать дело о запрете партии
    15:49 18.02.2015
    450Возможность запрета Компартии в Украине
    В среду Окружной административный суд города Киева продолжил перенесенное ранее заседание по иску Минюста о запрете Компартии.
    Компартия Украины. Архивное фото
    Суд назначил на 11 февраля рассмотрение дела о запрете КПУ
    18:29 04.02.2015
    104Возможность запрета Компартии в Украине
    Назначить дело к судебному разбирательству, следующее заседание состоится 11 февраля в 14 часов, огласил решение судья Валерий Кузьменко.
    Компартия Украины. Архивное фото
    Суд вновь перенес рассмотрение запрета КПУ
    14:53 22.10.2014
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    Причиной переноса заседания послужила неявка представителей КПУ на заседание в среду. В суд поступили ходатайства представителей интересов партии в суде о переносе судебного заседания.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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