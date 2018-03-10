Фура с тяжелым грузом в воскресенье вечером перевернулась напротив центрального входа Одесского нефтеперерабатывающего завода. По словам сотрудников патрульной полиции, причиной аварии послужил смещенный на правую сторону груз.
Никогда еще за время независимости украинские судьи не оказывались таком непростом положении. Служители Фемиды отказываются принимать участие в резонансных судебных процессах, что бы не накликать на себя беду.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".