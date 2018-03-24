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    Глава Минюста объяснил, что ждет Савченко, если она начнет голодовку

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (197)

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    Министр юстиции Украины Павел Петренко пояснил, что существует "четкий регламент обращения с теми задержанными, кто не употребляет пищу".
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    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко, арестованная накануне по решению Шевченковского райсуда Киева, будет находиться под усиленным наблюдением врачей, если начнет голодовку, заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире "5 канала".

    УНИАН
    Сюр под названием "дело Савченко"

    В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей под стражей на два месяца до 20 мая без альтернативы внесения залога. Защита нардепа будет обжаловать решение об аресте. 

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    На вопрос, могут ли Савченко принудительно кормить, Петренко ответил, что "есть четкий регламент обращения с теми задержанными, кто не употребляет пищу".

    "Они имеют доступ к врачам, постоянный медицинский осмотр и фактически обеспечения тем необходимым, чтобы она, будучи фактически в состоянии голодания, поддерживала свою жизнеспособность. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, если будет идти речь о СИЗО СБУ, там специалисты медицинскую помощь окажут. Если речь пойдет о пенитенциарной системе, мы так же имеем соответствующие регламенты и мы работаем с гражданскими врачами, которые включаются по состоянию здоровья того лица, которое изъявило желание не употреблять пищу", — пояснил мнистр.

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    В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущеста. Сама Савченко утверждает, что знала о слежке и отрицает все обвинения в свой адрес. 

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