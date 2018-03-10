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    Марко Девич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Марко Девич. Архивное фото
    Экс-футболист донецкого "Шахтера" стал игроком клуба из Лихтенштейна
    11:46 08.08.2017
    200
    Контракт Марко Девича с "Вадуцем" рассчитан до лета 2018 года. Ранее футболист играл за донецкий "Шахтер", харьковский "Металлист", луцкую "Волынь", а также за ряд российских клубов.
    Марко Девич. Архивное фото
    Карьеру в сборной Украины заканчивать не собираюсь - Девич
    21:11 06.02.2017
    287
    Нападающий российского клуба "Ростов" заявил, что всегда готов играть за Украину. При этом он не знает, будет ли главный тренер национальной команды его вызывать.
    Марко Девич
    ФК "Ростов" внес экс-игрока сборной Украины в заявку на матчи плей-офф ЛЕ
    13:07 02.02.2017
    253
    Серб Марко Девич, выступавший за сборную Украины харьковский клуб "Металлист", подписал контракт с "Ростовом" в середине января, перебравшись из казанского "Рубина".
    Игрок ФК Рубин Марко Девич
    Украинский футболист покинул российский клуб
    20:08 01.01.2017
    1019
    Согласно информации, контракт Девича с "Рубином" закончился 31 декабря. Клуб принял решение не продлевать его. Таким образом, Марко стал свободным агентом.
    Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко
    Фоменко: вопрос о привлечении Тайсона в сборную не обсуждается
    18:14 29.01.2016
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    Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал привлечение натурализованных игроков в состав команды. У Данило Силвы и Тайсона нет шансов попасть на Евро-2016.
    Игрок ФК Рубин Марко Девич
    Девич простил ФК "Металлист" долг в $350 тысяч
    00:32 06.01.2016
    200
    "Металлист", город Харьков и Украина в целом находятся в тяжелом финансово-экономическом положении, в такой ситуации не могу требовать от клуба заплатить бонусы", - написал экс-нападающий "Металлиста" Марко Девич.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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