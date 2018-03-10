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    ФК "Ростов"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Игроки Манчестер Юнайтед после матча против Ростова
    Российский "Ростов" завершил выступления в Лиге Европы, проиграв "МЮ"
    00:39 17.03.2017
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    Встреча, прошедшая в четверг в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Соперник "Манчестер Юнайтед" определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в Ньоне.
    Матч Ростов - Манчестер Юнайтед
    "Ростов" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в 1-м матче 1/8 финала ЛЕ
    22:16 09.03.2017
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    Встреча, прошедшая в четверг вечером в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:1. Ответный матч команд пройдет в Манчестере 16 марта.
    Марко Девич
    ФК "Ростов" внес экс-игрока сборной Украины в заявку на матчи плей-офф ЛЕ
    13:07 02.02.2017
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    Серб Марко Девич, выступавший за сборную Украины харьковский клуб "Металлист", подписал контракт с "Ростовом" в середине января, перебравшись из казанского "Рубина".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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