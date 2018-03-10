На протяжении всей истории независимой Украины ее внешний долг растет в среднем на $3-4 млрд ежегодно. При сохранении сырьевой модели украинской экономики так и будет продолжаться в дальнейшем, считает экономист Виктор Скаршевский.
Эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец считает, что правильный путь уменьшения госдолга для Украины - это зарабатывать деньги, а возможное решение заявить о том, что государство никому ничего не должно - это путь, ведущий в никуда.
В начале сентября гривна стала резко дешеветь. Создается опасение, что Нацбанк, все лето усиленно запасавшийся долларами, будет вынужден израсходовать значительную часть своих резервов на погашение долларового ажиотажа.
По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, последствия проблемы задолженности за газ предприятиями теплокоммунэнерго могут быть крайне негативными, кроме нагрузки на сети, это приведет к деградации энергосистемы города.
По словам заместителя министра финансов Юрия Буци, какого-либо влияния судебного процесса на программу нет и, как ожидается, на заседании правления МВФ 3 апреля, будет принято решение о выделении очередного транша.
Основной причиной изменений являются осуществление финансирования государственного бюджета за счет государственных заимствований, капитализация ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" и ПАО КБ "ПриватБанк".
Исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире ГС заявил, что 600 миллионов долларов, которые Украина рассчитывает получить от ЕС, пойдут на перекрытие дефицита государственного бюджета.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
На протяжении всей истории независимой Украины ее внешний долг растет в среднем на $3-4 млрд ежегодно. При сохранении сырьевой модели украинской экономики так и будет продолжаться в дальнейшем, считает экономист Виктор Скаршевский.
По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, последствия проблемы задолженности за газ предприятиями теплокоммунэнерго могут быть крайне негативными, кроме нагрузки на сети, это приведет к деградации энергосистемы города.