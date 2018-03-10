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    долг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 64
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    Игрок сборной Украины Владислав Ващук. Архивное фото
    Ващук отреагировал на обвинения в долге Гусеву
    11:37 05.03.2018
    730
    По словам бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука, он подает иск в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.
    Счетная машина в банке считает 100 долларовые купюры
    Минфин сообщил о сокращении госдолга Украины
    17:01 27.02.2018
    413Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Государственный и гарантированный государством долг на конец января составил 2,132 трлн гривен, или 76,11 млрд долларов против 2,141 трлн гривен, или 76,31 млрд долларов месяцем ранее.
    Долг Украины
    Долговое ярмо Украины. Сколько украинцы заплатят кредиторам в 2018 
    08:25 15.02.2018
    1377
    Внешний долг Украины составляет 83% от ВВП страны, рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Forbes. В пересчете на каждого жителя Украины это означает 1800-1900 долларов долга.
    Доллары
    Я памятник себе. Долговая пирамида украинских президентов
    19:15 08.02.2018
    966Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    На протяжении всей истории независимой Украины ее внешний долг растет в среднем на $3-4 млрд ежегодно. При сохранении сырьевой модели украинской экономики так и будет продолжаться в дальнейшем, считает экономист Виктор Скаршевский.
    Гривны
    В Кабмине озвучили цифры долга, который должна вернуть Украина в 2018
    15:16 02.02.2018
    662Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Погашение обязательств перед МВФ на текущий год запланировано в объеме 43,795 млрд гривен, перед МБРР - 8,337 млрд гривен, перед ЕБРР - 3,817 млрд гривен.
    Доллары
    Апелляционный суд Англии завершил слушания по долгу Украины перед РФ
    15:38 26.01.2018
    3645Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Суд продолжит рассмотрение указанного дела до 5 февраля в заочном формате, в рамках которого стороны предоставят дополнительные сведения и данные, которые они не успели изложить в ходе слушаний.
    Очередь за деньгами. Архивное фото
    Власть продолжит экономить на выплатах гражданам - Зимовец
    11:26 02.11.2017
    404Списание госдолга Украины кредиторами
    Эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец считает, что правильный путь уменьшения госдолга для Украины - это зарабатывать деньги, а возможное решение заявить о том, что государство никому ничего не должно - это путь, ведущий в никуда.
    Счетная машина в банке считает 100 долларовые купюры
    Спор с РФ на $3 млрд. Украина заплатила миллион
    10:57 21.09.2017
    1514
    По информации Минфина РФ, выплатив 1,16 миллионов фунтов стерлингов Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации части судебных издержек, понесенных российской стороной.
    День и кошелек. Архивное фото
    Осень, начало: доллар растет, госдолг растет, НБУ запасается валютой
    14:14 07.09.2017
    1888Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    В начале сентября гривна стала резко дешеветь. Создается опасение, что Нацбанк, все лето усиленно запасавшийся долларами, будет вынужден израсходовать значительную часть своих резервов на погашение долларового ажиотажа.
    Киевский метрополитен
    Двухмиллиардный долг метро Киева: удалось отстоять только зарплаты
    01:58 18.06.2017
    358
    Руководитель пресс-службы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире "ГС" рассказала, что удалось добиться предприятию за два года судов по долгу российскому предприятию.
    Марунич о последствиях отключений горячей воды населению Киева. Видео
    Эксперт о последствиях отключения горячей воды в Киеве 
    08:28 07.06.2017
    1686
    По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, последствия проблемы задолженности за газ предприятиями теплокоммунэнерго могут быть крайне негативными, кроме нагрузки на сети, это приведет к деградации энергосистемы города.
    Высокий суд Англии
    Стала известна дата рассмотрения судом иска Украины к РФ по долгу в $3 млрд
    21:23 26.05.2017
    1634Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    По информации юриста, переставляющего интересы России в Высоком суде Лондона, Апелляционный суд начнет рассматривать это дело в январе следующего года.
    Владимир Гройсман, 11 мая 2017
    Гройсман объяснил, почему Украина не может голосовать на Генассамблее ВОЗ
    17:34 26.05.2017
    690
    Глава правительства Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию с долгом Украины перед ВОЗ в ответ на вопрос депутата от Оппозиционного блока Игоря Шурмы.
    Золотарев: долг Украины перед РФ по евробондам реструктуризирован не будет. Видео
    Золотарев: долг Украины перед РФ платить 100% придется 
    22:54 31.03.2017
    1404Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    По словам политического эксперта Андрея Золотарева, вопрос о долге перед Россией в 3 млрд долларов заключается в том, как быстро придется Украине платить.
    Министерство финансов Украины
    Минфин не видит влияния суда по долгу перед РФ на программу МВФ
    19:46 31.03.2017
    222Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам заместителя министра финансов Юрия Буци, какого-либо влияния судебного процесса на программу нет и, как ожидается, на заседании правления МВФ 3 апреля, будет принято решение о выделении очередного транша.
    Министерство финансов Украины
    Минфин: в 2017 госдолг Украины вырос на 11,6 млрд грн
    21:44 27.03.2017
    500
    Основной причиной изменений являются осуществление финансирования государственного бюджета за счет государственных заимствований, капитализация ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" и ПАО КБ "ПриватБанк".
    Киевэнерго в Киеве
    "Киевэнерго" грозит обесточить "Киевпасстранс" за долг в 37 млн грн
    12:20 05.02.2017
    331
    Как сообщает пресс-служба "Киевэнерго", единственным законным рычагом воздействия на должника является прекращение электроснабжения до погашения долга и оплаты текущих начислений.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Украине нужно показывать экономический рост от 5% в год - эксперт
    04:19 02.02.2017
    449Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко заявил, что без экономического роста в 5% в год Украина не выйдет из экономического тупика.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Устенко: обслуживание долгов в 2016 году обойдется Украине в 5% ВВП
    09:07 02.10.2016
    1141Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире ГС заявил, что 600 миллионов долларов, которые Украина рассчитывает получить от ЕС, пойдут на перекрытие дефицита государственного бюджета.
    Министр финансов Александр Данилюк
    Украина готова к внесудебному урегулированию долга РФ на $3 млрд - Данилюк
    11:25 30.09.2016
    4108Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, он готов встречаться с представителями России для обсуждения внесудебного урегулирования долга на $3 млрд при посредничестве ФРГ и МВФ.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Долг Украины
    Долговое ярмо Украины. Сколько украинцы заплатят кредиторам в 2018 
    08:25 15.02.2018
    1377
    Внешний долг Украины составляет 83% от ВВП страны, рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Forbes. В пересчете на каждого жителя Украины это означает 1800-1900 долларов долга.
    Доллары
    Я памятник себе. Долговая пирамида украинских президентов
    19:15 08.02.2018
    966
    На протяжении всей истории независимой Украины ее внешний долг растет в среднем на $3-4 млрд ежегодно. При сохранении сырьевой модели украинской экономики так и будет продолжаться в дальнейшем, считает экономист Виктор Скаршевский.
    Игрок сборной Украины Владислав Ващук. Архивное фото
    Ващук отреагировал на обвинения в долге Гусеву
    11:37 05.03.2018
    730
    По словам бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука, он подает иск в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.
    Счетная машина в банке считает 100 долларовые купюры
    Минфин сообщил о сокращении госдолга Украины
    17:01 27.02.2018
    413
    Государственный и гарантированный государством долг на конец января составил 2,132 трлн гривен, или 76,11 млрд долларов против 2,141 трлн гривен, или 76,31 млрд долларов месяцем ранее.
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