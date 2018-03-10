CAS в Лозанне во второй раз отклонил просьбу харьковского "Металлиста" принять срочную обеспечительную меру в виде приостановки решения Апелляционной инстанции УЕФА, отстранившей клуб от участия в еврокубках.
"Металлист" продолжит бороться, если Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонивший апелляцию харьковчан на решение УЕФА, не изменит свое решение, заявил первый вице-президент футбольного клуба Константин Пивоваров.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию харьковского "Металлиста" на решение УЕФА отстранить украинский клуб от участия в футбольной Лиге чемпионов сезона-2013/14, его место займет греческий ПАОК.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".