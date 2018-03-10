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    Спортивный арбитражный суд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Футбол. Тренировка ФК Барселона
    CAS рассмотрел апелляцию "Барселоны" на решение ФИФА о трансферах
    06:54 06.12.2014
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    Спортивный арбитражный суд пообещал вынести вердикт по делу о запрете приобретать футбольным клубом "Барселона" новых футболистов до конца 2014 года.
    Молоточек судьи
    CAS отклонил апелляцию на исключение "Днепра" из Кубка Украины
    13:34 25.03.2014
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    Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию на решение апелляционного комитета ФФУ об исключении днепропетровского "Днепра" из розыгрыша Кубка Украины сезона-2013/14.
    Игроки футбольного клуба Металлист (Украина, Харьков)
    CAS объявит окончательное решение по "Металлисту" не позже 30 августа
    20:13 22.08.2013
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    CAS в Лозанне вынесет окончательное решение по делу украинского футбольного клуба "Металлист" не позднее 30 августа, а не 28 августа, как сообщалось ранее, говорится в официальном релизе на сайте CAS.
    Игроки Металлиста
    CAS вновь отказал приостановить дисквалификацию "Металлиста" в ЛЧ
    15:23 20.08.2013
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    CAS в Лозанне во второй раз отклонил просьбу харьковского "Металлиста" принять срочную обеспечительную меру в виде приостановки решения Апелляционной инстанции УЕФА, отстранившей клуб от участия в еврокубках.
    Игроки Металлиста
    Пивоваров: "Металлист" продолжит бороться, если CAS не изменит решение
    18:37 16.08.2013
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    "Металлист" продолжит бороться, если Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонивший апелляцию харьковчан на решение УЕФА, не изменит свое решение, заявил первый вице-президент футбольного клуба Константин Пивоваров.
    ФК Металлист (Харьков)
    CAS отклонил апелляцию ФК "Металлист" на решение УЕФА
    17:15 16.08.2013
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    Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию харьковского "Металлиста" на решение УЕФА отстранить украинский клуб от участия в футбольной Лиге чемпионов сезона-2013/14, его место займет греческий ПАОК.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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