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    Виталий Кварцяный

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Виталий Кварцяный
    Виталий Кварцяный ушел с поста президента ФК "Волынь" - СМИ
    12:43 30.11.2017
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    Известный украинский футбольный тренер и менеджер Виталий Кварцяный решил покинуть клуб, в котором проработал последние четыре года.
    Виталий Кварцяный. Архивное фото
    Кварцяный резко высказался в адрес ФФУ после проигрыша "Днепру"
    11:09 25.07.2016
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    Как заявил тренер "Волыни", дисциплинарный комитет сделал все, чтобы луцкий клуб вышел на первый матч сезона без ключевых игроков. "Волынь" проиграла "Днепру" со счетом 0:5.
    Виталий Кварцяный
    Кварцяный баллотируется в Волынский облсовет
    09:01 06.10.2015
    124Избирательная кампания по местным выборам
    Главный тренер ФК "Волынь" Виталий Кварцяный будет баллотироваться в Волынский областной совет от политсилы "УКРОП". Объединение провело свой партийный съезд в начале сентября.
    Виталий Кварцяный и Игорь Коломойский на конгрессе ФФУ
    Коломойский, Суркис и Кварцяный на конгрессе ФФУ 
    15:33 06.03.2015
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    В Киеве состоялся внеочерендной отчетно-выборной конгресс Федерации футбола Украины. Его делегаты приняли отставку Анатолия Конькова и избрали нового президента ФФУ.
    ФК Металлист (Харьков)
    Фанаты напали на арбитра во время матча "Волынь" - "Металлист" (видео)
    16:44 07.12.2014
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    В первом тайме арбитр Дмитрий Кутаков выдворил на трибуну тренера "Волыни" Виталия Кварцяного.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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