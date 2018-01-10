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    Конфискация ФК "Металлист" близка к завершению - Генпрокуратура

    (обновлено: )20601
    По словам заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина, Минюст должен определить предприятие, на баланс которого передадут все объекты "Металлиста".
    Стадион Металлист в Харькове
    RIA News Игорь Чекачков

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Процесс спецконфискации имущественных прав футбольного клуба "Металлист" (Харьков), который принадлежал Сергею Курченко, находится на финальной стадии, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

    "Конфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии, поскольку соответствующее решение о конфискации вступило в силу уже более двух месяцев назад", — сказал Енин в интервью "5 каналу".

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    По его словам, "Министерство юстиции должно определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого надо передать все объекты, принадлежащие футбольному клубу "Металлист".

    Напомним, в конце декабря 2017 года Печерский районный суд Киева принял решение об аресте ценных бумаг, корпоративных и интеллектуальных прав, а также части недвижимого имущества медиа-холдинга UMH, который также принадлежит Курченко.

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