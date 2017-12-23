Сумма долгов харьковского "Металлиста" приближается к 900 млн грн

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. У харьковского футбольного клуба "Металлист", который сейчас проходит процедуру банкротства, накопились долги на сумму как минимум на 883 500 000 гривен, сообщает "Футбол 24".

Более 846 миллионов из этой суммы — невыплаченная заработная плата экс-футболистам, тренерам и сотрудникам клуба.

Издание сообщает, что среди тех, кому полагаются выплаты, Папа Гуйе (сумма долга — 137,827 млн грн), Владимир Дишленкович (37,733 млн грн), Игорь Кутепов (около 1,2 млн грн).

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Претензии к "Металлисту" также имеют юридические лица: Главное управление Государственной фискальной службы в Харьковской области (17 млн грн), Кипрская компания Hensley Capital Limited (12,486 млн грн), ОСК "Металлист" (более 5 млн грн).

Всего в Едином государственном реестре есть 77 судебных решений по "Металлисту", которые приняты 29-30 ноября 2017 года Хозяйственным судом Харьковской области.

Напомним, что харьковский бизнесмен Александр Ярославский продал "Металлист" Сергею Курченко в конце 2012 года. В сезоне-2012/13 команда заняла второе место в чемпионате Украины, однако после Революции достоинства и смены власти в феврале 2014 года Курченко фактически приостановил финансирование харьковчан.

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Напомним, ранее в донецком "Шахтере", который проводит домашние матчи на стадионе "Металлист" в Харькове, прокомментировали информацию о переезде клуба в Польшу.