Джемилев сообщил детали изменения Конституции в вопросе Крыма

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Аморфную, никому не понятную Автономную Республику Крым, которую абсолютно незаконно создали в 1991 году, нужно переформатировать в соответствии с правом коренного народа на самоопределение, заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Отвечая на вопрос, помогает ли государство семьям арестованных крымских татар, отметил, что государство и не сможет существенно помочь им, однако подчеркнул, что на всех международных форумах президент Украины и глава Министерства иностранных дел постоянно ставят вопрос о пленных.

"Но другой вопрос, что практически они могут сделать?" — подчеркнул Джемилев в эфире телеканала ZIK.

Также он рассказал, какие изменения готовят к Конституции Украины по вопросу Крыма.

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"Речь идет о том, чтобы эту аморфную, никому не понятную Автономную Республику Крым, которая абсолютно незаконно была создана в 1991 году, переформатировать в соответствии с правом коренного народа на самоопределение. Сейчас вносятся изменения в раздел Х Конституции Украины, что касается Автономной Республики Крым. Рабочая комиссия почти завершила свою работу, и там говорится, что источником автономии является право коренного народа Крыма на самоопределение. Это основное", — сообщил нардеп.

Он уточнил, что наряду с государственным украинским языком там функционирует также язык коренного народа, а о других языках речи не идет.

"Там говорится о том, что, во-первых, Конституция автономии будет согласовываться с высшим представительным органом крымскотатарского народа Курултаем. Там еще нерешенный вопрос, как будет называться эта республика — это республика будет или автономия. Потому что в парламенте некоторые фракции выступают против термина "республика". Говорят, что это ведет к сепаратизму… Поэтому либо сохраняться термин АР Крым, или просто Крымская автономия", — резюмировал Джемилев.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.