наверх
10.03.201815:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Акбаржон Джалилов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Акбаржон Джалилов
    Сосед Джалилова: его семья скорее светская, нежели верующая
    02:12 05.04.2017
    491
    По данным Следственного комитета РФ, исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга был уроженец Киргизии, гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.
    Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
    Следствие рассматривает версию о наличии сообщника у Джалилова
    01:16 05.04.2017
    337Взрыв в Санкт-Петербурге
    По данным источника в правоохранительных органах РФ, на данный момент активно прорабатывается версия о том, что подозреваемый в подрыве действовал не один.
    Акбаржон Джалилов
    Теракт в Петербурге: в квартире Джалилова не нашли следов взрывчатки
    23:13 04.04.2017
    505Взрыв в Санкт-Петербурге
    При обыске в квартире подозреваемого Акбаржона Джалилова не были найдены ни взрывчатые вещества, ни другие составляющие взрывного устройства, сообщил источник в правоохранительных органах.
    Акбаржон Джалилов
    СК РФ назвал имя смертника, совершившего теракт в Петербурге
    16:39 04.04.2017
    1275Взрыв в Санкт-Петербурге
    Взрыв в вагоне поезда метро в Петербурге совершил тот же человек, что и оставил сумку с взрывным устройством на станции "Площадь Восстания", говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Все теги