КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина. Пограничники Узбекистана открыли огонь по гражданину Киргизии, который находился на территории своей страны, в результате чего мужчина погиб, сообщает пресс-служба госпогранслужбы Киргизии.

"Седьмого апреля в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики военнослужащие Республики Узбекистан применили оружие в отношении гражданина Киргизстана — жителя села Курулуш Ф. М., 1984 года рождения, который находился на территории Киргизстана. От полученного ранения Ф. М. скончался в больнице города Кербен", — сообщает пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что по данному факту начато расследование, на месте инцидента работает группа офицеров управления ГПС и представители правоохранительных органов. В настоящее время проводится встреча пограничных представителей двух стан с целью выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

В субботу премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил соответствующим ведомствам "провести тщательное расследование инцидента на границе совместно с узбекской стороной".

РИА Новости пока не располагает комментарием узбекистанской стороны.

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