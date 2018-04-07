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    Пограничники Узбекистана открыли огонь по гражданину Киргизии

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    Пресс-служба госпогранслужбы Киргизии сообщила, что военнослужащие Республики Узбекистан применили оружие в отношении гражданина Киргизстана.
    Пистолет. Архивное фото
    Новости-N

    КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина. Пограничники Узбекистана открыли огонь по гражданину Киргизии, который находился на территории своей страны, в результате чего мужчина погиб, сообщает пресс-служба госпогранслужбы Киргизии.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "Седьмого апреля в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики военнослужащие Республики Узбекистан применили оружие в отношении гражданина Киргизстана — жителя села Курулуш Ф. М., 1984 года рождения, который находился на территории Киргизстана. От полученного ранения Ф. М. скончался в больнице города Кербен", — сообщает пресс-служба.

    В пресс-службе отметили, что по данному факту начато расследование, на месте инцидента работает группа офицеров управления ГПС и представители правоохранительных органов. В настоящее время проводится встреча пограничных представителей двух стан с целью выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

    В субботу премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил соответствующим ведомствам "провести тщательное расследование инцидента на границе совместно с узбекской стороной".

    РИА Новости пока не располагает комментарием узбекистанской стороны.

    Ранее сообщалось, что в Днепре во время подготовки к убийству полицейские задержали киллера, разыскиваемого странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство. У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой.

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