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    На школьной дискотеке в Киргизии отравились более 100 человек

    (обновлено: )4501
    Ученики 7-8-х классов средней школы устроили дискотеку в спортзале. Света не было, и они задействовали генератор. В результате 110 человек, в том числе учителя, обратились к врачам.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Более 100 человек отравились выхлопными газами от генератора на школьной дискотеке в Чуйской области на севере Киргизии, передает в четверг агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

    "Двадцать седьмого декабря в 14.00 (10.00 по Киеву) ученики 7-8-х классов средней школы имени Исаева в этом селе (Кегети Чуйской области — ред.) устроили дискотеку в спортзале. Света не было, и они задействовали генератор. Сто десять человек, в том числе учителя, в результате происшествия обратились к врачам. Из них 38 госпитализировали", — говорится в сообщении.

    Как уточняет агентство, позже всех пострадавших отпустили домой, за исключением трех школьников, отравившихся сильнее других.

    Ранее сообщалось, что в Бродовском районе Львовской области двое детей отравились мышиным ядом.

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