На школьной дискотеке в Киргизии отравились более 100 человек

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Более 100 человек отравились выхлопными газами от генератора на школьной дискотеке в Чуйской области на севере Киргизии, передает в четверг агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

"Двадцать седьмого декабря в 14.00 (10.00 по Киеву) ученики 7-8-х классов средней школы имени Исаева в этом селе (Кегети Чуйской области — ред.) устроили дискотеку в спортзале. Света не было, и они задействовали генератор. Сто десять человек, в том числе учителя, в результате происшествия обратились к врачам. Из них 38 госпитализировали", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, позже всех пострадавших отпустили домой, за исключением трех школьников, отравившихся сильнее других.

Ранее сообщалось, что в Бродовском районе Львовской области двое детей отравились мышиным ядом.