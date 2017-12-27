В Доминикане 12 человек умерли от отравления поддельным ромом

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Не менее 12 человек погибли в Доминиканской республике в результате отравления поддельным ромом в провинции Элиас-Пинья, сообщила министр здравоохранения страны Альтаграсия Гусман.

По данным министра, ром был приобретен в соседней Гаити и привезен в Доминикану. В продукции выявлено очень высокое содержание метанола. Всего пострадали 32 человека, из числа которых с 18 декабря скончались 12 человек, сообщат портал Noticias al Dia.

Гусман призвала население воздержаться от употребления алкоголя неизвестного происхождения. В связи с гибелью людей министерство здравоохранения также объявило эпидемиологическую опасность, а специальная комиссия из сотрудников ведомства и правоохранительных органов сейчас пытается установить местонахождение оставшейся партии поддельного гаитянского рома.

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