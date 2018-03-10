Глава Госавиаслужбы Александр Бильчук сообщил, что ведомство основательно пересмотрит порядок предоставления прав на эксплуатацию воздушных линий в рамках рабочей группы с привлечением экспертов рынка.
Согласно данным пресс-службы Госавиаслужбы, Бильчук Александр Васильевич окончил с отличием Киевский международный университет гражданской авиации (КМУГА), специальность "Техническая эксплуатация воздушных судов и авиадвигателей".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".