Избран новый глава НАПК

mzm.zp.ua

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Александр Мангул избран новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Соответствующее решение было принято на заседании НАПК в среду.

До назначения Мангул занимал должность члена агентства. Он будет возглавлять НАПК следующие два года.

Ранее Наталья Корчак сообщила, что срок ее полномочий на посту председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции истекает в среду, 28 марта.

В прошлом году руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила главу Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением. Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями ведомства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльному к себе человеку. Позже Саламатина обнародовала переписку с, как она утверждает, "куратором" АП. На Банковой отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Читайте также: Не на жизнь, а на смерть. Эксперт о борьбе НАБУ с НАПК

Еще один скандал вокруг главы НАПК разгорелся после, как стало известно, что Наталья Корчак выписывала себе и некоторым сотрудникам огромные премии.