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    В НАПК вызвали народного депутата

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    Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что, находясь в статусе народного депутата Украины, Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд".
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вызвало внефракционного народного депутата Сергея Мельничука для дачи объяснений относительно его участия в составе исполнительного органа ООО "МБР-Трейд", сообщается на сайте ведомства.

    Прежде, чем привлечь Мельничука к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, он должен предоставить объяснения и замечания к протоколу Нацагентства.

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    "Национальное агентство установило, что, находясь в статусе народного депутата Украины и будучи субъектом, на которое распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд", — сказано в сообщении.

    Мельничук должен прибыть в Национальное агентство 28 февраля в 10:00.

    В августе прошлого года между внефракционным нардепом Сергеем Мельничуком и группой активистов, большинство из которых представились ветеранами АТО, возник конфликт, переросший после словесной перепалки в силовое противостояние и завершившийся стрельбой. 

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