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    Общество

    Глава НАПК Корчак заявила об окончании срока своих полномочий

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (182)

    (обновлено: )2701
    Наталья Корчак выразила надежду, что нового председателя Нацагентства по предотвращению коррупции изберут на внеочередном заседании.
    Наталья Корчак
    УНИАН

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Срок полномочий председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Корчак заканчивается в среду, 28 марта. 

    "Всем, кому все время мешала Корчак, ее "неправомерные / неправильные / незаконные / непрофессиональные" действия, гаражи, непредставление в отставку, принципиальность, "связи с Народным фронтом", голос, внешность и т. п., хочу сообщить — в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАЗК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" переложу на чужие плечи", — написала Корчак на своей странице в Facebook.

    Facebook Натальи Корчак
    Комментария Натальи Корчак

    По ее словам, она надеется, что нового председателя НАПК изберут на внеочередном заседании.

    Напомним, в прошлом году руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила главу Агентства Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

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    Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями ведомства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльному к себе человеку. Позже Саламатина обнародовала переписку с, как она утверждает, "куратором" АП.

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    На Банковой отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

    Отметим, что еще один скандал вокруг главы НАПК разгорелся после, как стало известно, что Наталья Корчак выписывала себе и некоторым сотрудникам огромные премии. 

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