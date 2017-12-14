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    Киев

    НАПК требует от Кличко устранить нарушения в мэрии Киева

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    Как стало известно, в ходе организованной НАПК плановой проверки в киевской мэрии был установлен ряд нарушений требований закона о предотвращении коррупции.
    Вывеска НАПК
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Украинское национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) потребовала от мэра Киева Виталия Кличко устранить выявленные нарушения положений закона о предотвращении коррупции при организации деятельности городской мэрии.

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    Об этом сообщается в четверг на странице антикоррупционного агентства в Facebook.

    "Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона главе Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталию Кличко в отношении должностных лиц КГГА. Решение принято на заседании национального агентства", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что в ходе организованной НАПК плановой проверки в киевской мэрии был установлен ряд нарушений требований закона о предотвращении коррупции. В частности, не была утверждена в установленные сроки антикоррупционная программа КГГА, не обеспечена возможность внесения сообщений о коррупции через официальный сайт органа. Также было принято решение о назначении двух человек на ответственные должности в мэрии без проведения специальной проверки.

    Помимо этого в ходе проверки установлено, что мэрия не сообщила НАПК о 37 фактах непредставления и несвоевременного представления деклараций о доходах своими служащими.

    Ранее НАПК начало проверку возможных коррупционных действий Кличко, который, по данным СМИ, летал на частном самолете с крупными киевскими застройщиками.

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