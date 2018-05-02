Названы топ-чиновники, чьи декларации отправят на проверку

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проведет полную проверку электронных деклараций семи топ-чиновников за 2015-2017 годы, сообщает в среду пресс-служба НАПК.

В ближайшие два месяца будут проверены декларации:

— заместителя главы Черноморского горсовета Одесской области Сергея Быченко за 2016 год;

— депутата Хмельницкого облсовета Андрея Гордийчука за 2016 год (исправленная);

— заместителя главы Нацполиции — начальника Департамента защиты экономики Игоря Купранца за 2015 и 2016 годы (исправленные);

— народного депутата VIII созыва Дениса Омельяновича за 2015 год (исправленная) и за 2016 год;

— судьи Верховного суда Украины Александра Потыльчака за 2015 год (исправленная) и за 2016 год;

— главы Черноморской горсовета Одесской области Валерия Хмельнюка за 2016 и 2017 годы;

— заместителя министра юстиции Дениса Чернышева за 2015 и 2016 годы.

Ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии", депутат Верховной Рады Олег Ляшко задекларировал 20,6 миллиона гривен (около 780 тысяч долларов по курсу Нацбанка) доходов за 2017 год — это больше того, что заработали президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.