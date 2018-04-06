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    Дети и гаджеты. Доктор Комаровский обратился с предупреждением

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    По словам известного педиатра, Американская академия педиатрии рекомендует ограничить доступ к мультимедийным технологиям и устройствам детей в возрасте до 2 лет, а с 3 до 6 лет ограничить такое взаимодействие максимум одним часов в день.
    Ребенок тестирует детский планшетный компьютер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Известный педиатр Евгений Комаровский сообщает, что Американская академия педиатрии рекомендовала полностью ограничить доступ к мультимедийным технологиям и устройствам детей в возрасте от 0 до 2 лет.

    "Для детей в возрасте от 3 до 6 лет взаимодействие с виртуальной реальность должно быть ограничено максимум одним часом в день, между 6 и 12 годами жизни ребенок может уделять просмотру телепрограмм или играм на электронных устройствах не более двух часов в день", — написал он на своей странице в Facebook.

    Евгений Комаровский. Архивное фото
    УНИАН
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    В комментариях Мария Станчевская отметила: "Мы просто не смотрим телевизор. Уже несколько лет. Когда ребенок засыпает, можем включить фильм или сериал". 

    В свою очередь Вита Терещенко добавила: "Я горжусь тем, что мои дети не умеют разблокировать мой телефон. В современным мире это необыкновенное достижение (родителей, конечно)".

    Юлия Качмар не согласилась с Комаровским: "Не совсем согласна, телевизор — да, это вред, но планшеты и телефоны можно использовать и в полезных для ребенка целях, есть множество развивающих игр и application. Мой ребенок начал повторять слова так, после тети с телефона, выучил много слов английских".

    Смотрите также: Доктор Комаровский о прививках от кори для взрослых

    "Родители, вы такие странные! Вам же не говорят — выключи! Спрячь! Говорят — ограничить! Сколько ваши детки проводят времени, бегая на улице, читая книжку, плавая в бассейне?Гаджеты — это помощь маме, но помощь кратковременная!" — высказала свое мнение Анна Манойленко.

    Доктор Комаровский/Facebook, 6 апреля 2018

    Ранее доктор Комаровский заявил о необходимости вакцинации от кори, поскольку после вспышки заболевания может возникнуть эпидемия дифтерии. 

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