Дети и гаджеты. Доктор Комаровский обратился с предупреждением

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Известный педиатр Евгений Комаровский сообщает, что Американская академия педиатрии рекомендовала полностью ограничить доступ к мультимедийным технологиям и устройствам детей в возрасте от 0 до 2 лет.

"Для детей в возрасте от 3 до 6 лет взаимодействие с виртуальной реальность должно быть ограничено максимум одним часом в день, между 6 и 12 годами жизни ребенок может уделять просмотру телепрограмм или играм на электронных устройствах не более двух часов в день", — написал он на своей странице в Facebook.

В комментариях Мария Станчевская отметила: "Мы просто не смотрим телевизор. Уже несколько лет. Когда ребенок засыпает, можем включить фильм или сериал".

В свою очередь Вита Терещенко добавила: "Я горжусь тем, что мои дети не умеют разблокировать мой телефон. В современным мире это необыкновенное достижение (родителей, конечно)".

Юлия Качмар не согласилась с Комаровским: "Не совсем согласна, телевизор — да, это вред, но планшеты и телефоны можно использовать и в полезных для ребенка целях, есть множество развивающих игр и application. Мой ребенок начал повторять слова так, после тети с телефона, выучил много слов английских".

Смотрите также: Доктор Комаровский о прививках от кори для взрослых

"Родители, вы такие странные! Вам же не говорят — выключи! Спрячь! Говорят — ограничить! Сколько ваши детки проводят времени, бегая на улице, читая книжку, плавая в бассейне?Гаджеты — это помощь маме, но помощь кратковременная!" — высказала свое мнение Анна Манойленко.

Доктор Комаровский/Facebook, 6 апреля 2018

Ранее доктор Комаровский заявил о необходимости вакцинации от кори, поскольку после вспышки заболевания может возникнуть эпидемия дифтерии.