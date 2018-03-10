В четверг вечером в сирийской Пальмире, освобожденной от боевиков "Исламского государства" в марте, выступит симфонический оркестр российского Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, сообщила пресс-служба театра.
Презентация официального графического стиля турнира и официального слогана запланирована на первую половину 2015 года. В конце 2016 года должны быть представлены официальный плакат и официальный талисман чемпионата.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".