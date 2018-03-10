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    Валерий Гергиев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Концерт Дениса Мацуева. Архивное фото
    Выступление российских музыкантов в Нью-Йорке встретили акцией протеста
    05:21 15.11.2017
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    Накануне первого выступления российских музыкантов к зданию Карнеги-холла в Нью-Йорке пришли десятки человек с плакатами, критикующими позицию дирижера Гергиева и пианиста Мацуева в отношении Украины.
    Задержание украинской активистки в Вашингтоне
    Активистку, выступавшую против артистов из РФ, задержали в Вашингтоне
    03:14 15.11.2017
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    Олекса Чопивская вместе с мамой раздавали листовки посетителям концерта в Вашингтоне, в котором принимали участие российский дирижер Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев.
    Российский оркестр дает концерт в сирийской Пальмире
    Российский оркестр дает концерт в сирийской Пальмире 
    17:40 05.05.2016
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    В четверг вечером в сирийской Пальмире, освобожденной от боевиков "Исламского государства" в марте, выступит симфонический оркестр российского Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, сообщила пресс-служба театра.
    Презентация логотипа ЧМ-2018 по футболу
    Эмблему ЧМ-2018 разработало брендинговое агентство из Португалии
    01:01 29.10.2014
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    Презентация официального графического стиля турнира и официального слогана запланирована на первую половину 2015 года. В конце 2016 года должны быть представлены официальный плакат и официальный талисман чемпионата.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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