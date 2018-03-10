Как отмечается, Капелло и генеральный менеджер сборной Оресте Чинквини расторгли контракт с командой. Ранее заявляли, что будущее Капелло в качестве главного тренера сборной России будет определено 13-14 июля.
Презентация официального графического стиля турнира и официального слогана запланирована на первую половину 2015 года. В конце 2016 года должны быть представлены официальный плакат и официальный талисман чемпионата.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".