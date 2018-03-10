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    Фабио Капелло

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Фабио Капелло. Архивное фото
    Капелло не намерен тренировать сборную Италии
    12:54 17.03.2016
    29
    По словам экс-главного тренера сборной РФ по футболу Фабио Капелло, он не хочет работать со сборной Италии, но будет рассматривать предложения тренировать клубную команду, а не сборную.
    Фабио Капелло. Архивное фото
    Возглавив "Реал" в 2006 году, Капелло уже выдохся - Роналдо
    10:20 30.12.2015
    51
    Бывший футболист испанского клуба Роналдо считает, что Капелло был великим тренером в свое время, в 90-е годы, однако после прихода в мадридский "Реал" он уже не мог мотивировать игроков.
    Фабио Капелло. Архивное фото
    Капелло намерен заменить Моуринью на посту главного тренера "Челси" - СМИ
    08:56 02.11.2015
    142
    Согласно данным СМИ, экс-главный тренер сборной Англии Капелло, другой бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк и Карло Анчелотти готовы выслушать условия предложения от "Челси".
    ЧМ-2014. Фабио Капелло на матче Алжир - Россия
    РФС объявил о расторжении контракта с Фабио Капелло
    10:48 14.07.2015
    194
    Российский футбольный союз и главный тренер сборной РФ Фабио Капелло расторгли контракт. По неофициальной информации, РФС предстоит выплатить Капелло компенсацию в 15 миллионов евро.
    Главный тренер сборной России Фабио Капелло. Архивное фото
    СМИ: Фабио Капелло расторг контракт со сборной России по футболу
    21:48 13.07.2015
    130
    Как отмечается, Капелло и генеральный менеджер сборной Оресте Чинквини расторгли контракт с командой. Ранее заявляли, что будущее Капелло в качестве главного тренера сборной России будет определено 13-14 июля.
    Главный тренер сборной России Фабио Капелло. Архивное фото
    РФС обещает Капелло 9 млн евро за победу на ЧМ-2018 - СМИ
    09:44 24.04.2015
    75
    Итальянский тренер может получить значительные премиальные в случае, если приведет сборную России к победе на Мундиале. Кроме того, Капелло получит всю причитающуюся зарплату в случае увольнения.
    Главный тренер сборной России Фабио Капелло. Архивное фото
    РФС отдаст Капелло долг по зарплате в ближайшие два дня - Мутко
    13:49 05.02.2015
    60
    Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что на счет РФС может поступить целевая сумма, которая пойдет на оплату заработной платы Фабио Капелло.
    Главный тренер сборной России Фабио Капелло. Архивное фото
    РФС не хватит денег от ФИФА, чтобы погасить долг перед Капелло
    10:42 20.01.2015
    67
    Глава Российского футбольного союза заявил, что полученных от ФИФА средств недостаточно, чтобы выплатить долг Фабио Капелло. Главному тренеру сборной России должны более 9 миллионов долларов.
    Главный тренер сборной России Фабио Капелло. Архивное фото
    РФС не погасил задолженность перед Капелло по зарплате
    11:09 19.12.2014
    63
    Капелло и генеральному менеджеру сборной Оресте Чинквини не выплачивается зарплата на протяжении шести месяцев. К утру предписание Роструда не выполнено.
    Главный тренер сборной России Фабио Капелло. Архивное фото
    Глава РФС обещает выплатить Капелло зарплату до 19 декабря
    16:18 16.12.2014
    23
    Государственная инспекция по труду в РФ вынесла соответствующий вердикт. Таким образом, союз должен рассчитаться с главным тренером и менеджером национальной команды до пятницы.
    Фабио Капелло. Архивное фото
    Капелло продолжит работать в России, даже не получая денег
    14:25 05.12.2014
    42
    Наставник сборной России считает себя послом страны, которая организовывает Чемпионат мира. При этом он не получает зарплату из-за того, что у РФС нет на это денег.
    Фабио Капелло. Архивное фото
    Капелло заявил, что о возможной отставке ему никто не сообщал
    23:52 17.11.2014
    47
    Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло возглавил сборную в 2012 году.
    Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2014. Матч Россия – Португалия
    СМИ: Капелло близок к отставке с поста главного тренера сборной России
    18:06 17.11.2014
    53
    Итальянец Капелло не получает заработную плату в течение уже четырех месяцев. Контракт с тренером рассчитан до 2018 года.
    Луис Энрике
    Луису Энрике нужно время для поиска лучшей игры "Барселоны" - Капелло
    14:12 04.11.2014
    66
    В турнирной таблице "Барса" с 22 очками располагается на четвертом месте, отставая от лидирующего "Реала" на 2 балла.
    Презентация логотипа ЧМ-2018 по футболу
    Эмблему ЧМ-2018 разработало брендинговое агентство из Португалии
    01:01 29.10.2014
    92
    Презентация официального графического стиля турнира и официального слогана запланирована на первую половину 2015 года. В конце 2016 года должны быть представлены официальный плакат и официальный талисман чемпионата.
    ЧМ-2014. Фабио Капелло. Архивное фото
    Капелло признался, что его раздражает больше всего в игре Неймара
    22:07 25.10.2014
    68
    В субботу "Барселона" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" со счетом 1:3 уступила мадридскому "Реалу" в первом "класико" сезона.
    Главный тренер сборной России Фабио Капелло
    Фабио Капелло на два матча станет тренером Лионеля Месси
    17:08 02.07.2013
    10
    Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло приглашен в качестве тренера команды звездного форварда "Барселоны" Лионеля Месси "Месси и его друзья" на товарищеский матч.
    Главный тренер сборной России Фабио Капелло
    Капелло: Спортивная злость помогла россиянам одолеть португальцев
    22:45 12.10.2012
    19
    "Мы увидели сборную Португалии такой, какой и ожидали. Но в то же время я увидел сегодня сборную России, которая играла с большой самоотдачей, ее игроки были по-спортивному злыми", - сказал Капелло.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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