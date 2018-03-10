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    Николай Толстых

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Главный тренер сборной России Фабио Капелло. Архивное фото
    РФС не хватит денег от ФИФА, чтобы погасить долг перед Капелло
    10:42 20.01.2015
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    Глава Российского футбольного союза заявил, что полученных от ФИФА средств недостаточно, чтобы выплатить долг Фабио Капелло. Главному тренеру сборной России должны более 9 миллионов долларов.
    Главный тренер сборной России Фабио Капелло. Архивное фото
    Глава РФС обещает выплатить Капелло зарплату до 19 декабря
    16:18 16.12.2014
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    Государственная инспекция по труду в РФ вынесла соответствующий вердикт. Таким образом, союз должен рассчитаться с главным тренером и менеджером национальной команды до пятницы.
    Николай Толстых
    РФС заявил, что взаимодействует с ФФУ по вопросу статуса клубов Крыма
    13:57 25.03.2014
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    Российский футбольный союз обсуждает вопрос о будущем футбольных клубов Крыма и Севастополя с Федерацией футбола Украины, заявил президент РФС Николай Толстых.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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