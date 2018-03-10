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    Игорь Акинфеев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев общается с болельщиками.
    Акинфеев после матча подошел к сектору фанатов и извинился за EURO
    01:49 21.06.2016
    2935EURO-2016: победа Португалии
    После матча с валлийцами российские футболисты поблагодарили болельщиков, поаплодировав им, а Акинфеев подошел к сектору и высказал извинения.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольного союза Черногории
    20:33 30.03.2015
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    В УЕФА также сообщили, что получил протест, который подавал РФС, дата рассмотрения дисциплинарного дела будет объявлена позднее.
    Файер в голову Акинфеева. Видео
    Фанат Черногории файером попал вратарю сборной РФ Акинфееву в голову 
    23:30 27.03.2015
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    Инцидент случился на первой минуте игры. Акинфеев покинул поле на носилках. Матч был остановлен приверно на 40 минут. Фаната, бросившего файер в голкипера, вычислили с помощью камеры слежения.
    Презентация логотипа ЧМ-2018 по футболу
    Эмблему ЧМ-2018 разработало брендинговое агентство из Португалии
    01:01 29.10.2014
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    Презентация официального графического стиля турнира и официального слогана запланирована на первую половину 2015 года. В конце 2016 года должны быть представлены официальный плакат и официальный талисман чемпионата.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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