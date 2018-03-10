Время все расставит по местам. Еще год назад скандал с "первым миллиардом" экс-премьера Арсения Яценюка натворил немало шуму. Теперь же волонтер и автогонщик Алексей Мочанов сожалеет о том скандальном заявлении. Но что думают об этом украинцы?
Газета Washington Post опубликовала в пятницу видео от 2005 года, на котором Дональд Трамп хвастается приставаниями к женщинам, сам кандидат не стал оспаривать подлинность съемки и извинился, если кого-то обидел.
"Ход событий бывает ужасно непредсказуемым. Во время общения с Александрой Кужель случайно произошел конфликт, за который публично приношу свои извинения,"- написал депутат Рады от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук на своей странице в Facebook.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".