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Время все расставит по местам. Еще год назад скандал с "первым миллиардом" экс-премьера Арсения Яценюка натворил немало шуму. Теперь же волонтер и автогонщик Алексей Мочанов сожалеет о том скандальном заявлении. Но что думают об этом украинцы?