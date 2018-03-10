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    извинения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Телеведущий канала Fox News Билл О'Рейли
    Телеведущий Fox News заявил, что не извинится за высказывания о Путине
    04:15 07.02.2017
    681Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам телеведущего канала Fox News Билла О'Рейли, он работает над извинением, но это может занять некоторое время. Он также просил проверить это "году так в 2023".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп ожидает извинений от прессы и разведки за компромат о связях с РФ
    23:43 15.01.2017
    206Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам избранного президента США Дональда Трампа, руководители разведки и СМИ сделали ошибки, "когда люди делают ошибки, они должны извиняться". Он также отметил, что "имел полное право злиться".
    Алексей Мочанов. Архивное фото
    Соцсети снова обсуждают Мочанова и "первый миллиард" Яценюка
    17:30 10.10.2016
    4186Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Время все расставит по местам. Еще год назад скандал с "первым миллиардом" экс-премьера Арсения Яценюка натворил немало шуму. Теперь же волонтер и автогонщик Алексей Мочанов сожалеет о том скандальном заявлении. Но что думают об этом украинцы?
    Алексей Мочанов. Архивное фото
    Лучше поздно. Полураскаяние Мочанова перед Яценюком
    15:23 10.10.2016
    1156Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Волонтер и автогонщик Алексей Мочанов заявил, что готов извиниться перед бывшим премьер-министром Арсением Яценюком за заявление о его "первом миллиарде".
    Кадры 2005 года, где Трамп хвастается приставанием к женщинам. Видео
    Видео 2005 года, где Трамп хвастается приставанием к женщинам 
    05:24 08.10.2016
    3080Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Газета Washington Post опубликовала в пятницу видео от 2005 года, на котором Дональд Трамп хвастается приставаниями к женщинам, сам кандидат не стал оспаривать подлинность съемки и извинился, если кого-то обидел.
    Хиллари Клинтон
    Клинтон извинилась перед избирателями Трампа
    02:31 11.09.2016
    781Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам кандидата в президенты США демократа Хиллари Клинтон, в пятницу она "грубо обобщила" и сожалеет о том, что сказала в отношении сторонников своего соперника - республиканца Дональда Трампа.
    Президент Петр Порошенко
    Эрдоган не извинялся перед Россией - Порошенко
    02:41 28.06.2016
    1842
    Выступая перед журналистами в Брюсселе, президент Петр Порошенко заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган в своем послании соболезновал семье погибшего.
    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев общается с болельщиками.
    Акинфеев после матча подошел к сектору фанатов и извинился за EURO
    01:49 21.06.2016
    2935EURO-2016: победа Португалии
    После матча с валлийцами российские футболисты поблагодарили болельщиков, поаплодировав им, а Акинфеев подошел к сектору и высказал извинения.
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    Тетерук, ударивший Кужель бутылкой по голове, уже раскаялся
    21:35 05.11.2015
    1367Скандал в Раде. Депутата ударили бутылкой по голове
    "Ход событий бывает ужасно непредсказуемым. Во время общения с Александрой Кужель случайно произошел конфликт, за который публично приношу свои извинения,"- написал депутат Рады от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук на своей странице в Facebook.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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