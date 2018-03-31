Лидер КНДР обсудил с главой МОК участие спортсменов в Олимпиадах

КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провели "в теплой и дружественной атмосфере" встречу, в ходе которой стороны обсудили участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх и дальнейшее сотрудничество северокорейского олимпийского комитета и МОК.

Ким и Бах также сделали совместное фото и посетили футбольный матч.

"Он (Ким Чен Ын) поприветствовал визит президента МОК в КНДР и провел с ним беседу в теплой и дружеской атмосфере. Президент МОК заявил, что прибыл в Пхеньян, чтобы выразить сердечную благодарность Ким Чен Ыну за его вклад в успешное проведение 23-х зимних Олимпийских игр", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Бах также подчеркнул, что намерен стремиться к "сотрудничеству МОК с КНДР для подготовки к участию северокорейских спортсменов в Олимпиаде 2020 в Токио и в Зимней олимпиаде в Пекине в 2022 году, а также содействовать развитию спорта в КНДР", передает ЦТАК.

"Лидер (КНДР) поблагодарил его (Баха) за его слова и выразил признание тому, что МОК уделил особое внимание участникам из КНДР во время февральской Олимпиады…. и выразил искреннюю благодарность за сотрудничество МОК и КНДР, невзирая ни на какие предварительные условия или политическую обстановку. Он также выразил надежду на развитие позитивных и активных партнерских отношений между Олимпийским комитетом КНДР и МОК… и пригласил президента МОК регулярно посещать КНДР в качестве друга", — сообщает ЦТАК.

В пятницу делегация Международного олимпийского комитета во главе с Бахом провела встречу с председателем олимпийского комитета КНДР, северокорейским министром спорта Ким Ир Гуком. По сообщению ЦТАК, встреча проходила во Дворце съездов Мансудэ, других деталей состоявшегося разговора не сообщается. Делегация МОК также посетила ряд спортивных объектов в Пхеньяне, в частности осмотрела спортивную деревню и стадион Ныннадо имени Первого мая.