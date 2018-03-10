Международный союз биатлонистов (IBU) готов временно отстранить российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, имена которых организации предоставило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Ричард Макларен объявил, что планирует выпустить вторую часть доклада в начале декабря 2016 года. Первая часть доклада, которая касалась нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, вышла в свет летом этого года.
По словам главы WADA Крэйга Риди, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен выполнил свой мандат, необходимо было определить всех спортсменов и он определил многих, но не всех.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".