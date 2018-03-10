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    Ричард Макларен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен
    Глава WADA предупредил РФ о более серьезных санкциях за отрицание доклада
    03:25 29.11.2017
    1013Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Международный олимпийский комитет 5 декабря должен принять решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    Глава WADA Макларен заявил, что ему угрожали
    20:53 03.05.2017
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    По словам главы WADA Ричарда Макларена, он получал угрозы по электронной почте, но решил не обращать на них внимания.
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
    Глава МОК пригласил Макларена в Лозанну обсудить расследование по РФ
    12:16 16.03.2017
    146Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что в ходе встречи будут обсуждаться итоги по расследованию в отношении РФ по манипуляции с допинг-пробами.
    Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен
    Новые жертвы Макларена? 31 биатлонист РФ и новый допинговый скандал
    13:34 16.12.2016
    1493Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Международный союз биатлонистов (IBU) готов временно отстранить российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, имена которых организации предоставило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    Вторая часть доклада о допинге будет опубликована 9 декабря – WADA
    12:55 20.11.2016
    75Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Согласно информации, публикация второй части доклада состоится на следующий день после окончания заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    Макларен готовит вторую часть доклада о допинге - WADA
    01:28 27.10.2016
    62Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Ричард Макларен объявил, что планирует выпустить вторую часть доклада в начале декабря 2016 года. Первая часть доклада, которая касалась нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, вышла в свет летом этого года.
    Мельдоний. Архивное фото
    Макларен определил многих спортсменов, причастных к допингу в РФ - WADA
    00:14 03.08.2016
    198Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам главы WADA Крэйга Риди, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен выполнил свой мандат, необходимо было определить всех спортсменов и он определил многих, но не всех.
    Лекарственный препарат мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством
    WADA опубликовало новую версию отчета Макларена
    06:23 30.07.2016
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    Новая версия документа сократилась с 97 до 89 листов. В частности удален текст письма экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
    Главная горная Олимпийская деревня
    Скандальный отчет: Макларен обвинил власти РФ в сокрытии допинга в Сочи
    09:46 19.07.2016
    1411Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Ричард Макларен выдвинул три основных обвинения в адрес России в своем отчете по нарушениям антидопинговых правил и организации системы при подготовке и проведении Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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