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Ричард Макларен объявил, что планирует выпустить вторую часть доклада в начале декабря 2016 года. Первая часть доклада, которая касалась нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, вышла в свет летом этого года.