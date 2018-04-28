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    Знаменитому украинскому борцу запретили ехать на ЧЕ в Россию

    (обновлено: )3101
    Олимпийский призер Жан Беленюк отметил, что в будущем все изменится, и политическая конъюнктура в том числе, "но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя".
    Украинский спортсмен, контрактник ВСУ Жан Беленюк
    REUTERS Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Серебряный призер Олимпийских Игр 2016 года и победитель других первенств в соревнованиях по вольной борьбе украинец Жан Беленюк заявил, что за неделю до выезда на чемпионат Европы, который в мае должен пройти в российском Каспийске, ему запретили в нем участвовать.

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    facebook.com/pg/olympicua
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    "На Чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске, к сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Было потрачено массу сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря", — написал Беленюк в своем Instagram.

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    По его мнению, в будущем все изменится, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя.

    "Честно признаюсь, несмотря на то, что улыбаюсь на фото, внутри" скребут кошки", мужчины должны уметь вовремя скрыть свои истинные эмоции", — знаменитый украинец.

    zhanbeleniuk
    Украинский борец Жан Беленюк

    Отметим, ранее Министерство молодежи и спорта Украины отменило ранее введенный запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории Российской Федерации. В документе, опубликованном на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины (АСБУ), в частности. отмечалось, что "приказ от 11 апреля 2018 года не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, которые проводятся на территории Российской Федерации, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета".

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