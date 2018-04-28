В РФ резко отреагировали на запрет ехать украинскому борцу на ЧЕ в Дагестан

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КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина. Если украинским борцам действительно запретили участвовать в чемпионате Европы в Каспийске, то это большое разочарование для России и Объединенного мира борьбы (UWW), в Дагестане ждали сильных украинских спортсменов, заявил РИА Новости президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро украинский борец Жан Беленюк сообщил, что ему запретили участвовать в чемпионате Европы в Каспийске за неделю до выезда на турнир. Чемпионат пройдет с 30 апреля по 6 мая.

"Для нас, международной федерации и России это серьезнейшее разочарование. Публика в Каспийске хотела увидеть воочию блистательного спортсмена Жана Беленюка, порадоваться, попереживать ему, отдать должное его мастерству. Для того чтобы такой большой спортсмен мог проявить свои сильные качества, для украинской команды были бы созданы комфортные условия. Как и для всех участников: безопасность, логистика, питание", — заявил Мамиашвили по телефону.

"Этот неоправданно глупый шаг сложно комментировать. Если (запрет) является правдой, мы разочарованы. Ждали Украину, ждали спортсменов, это сильная команда, одни из конкурентов. В женской вольной борьбе что ни фамилия, то претендент на пьедестал. Бог им судья, кто принимает такие решения. Совершенно ненужная ситуация (с запретом)", — добавил собеседник агентства.