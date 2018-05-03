Жданов жестко "прошелся" по украинским борцам, поехавшим на ЧЕ в Россию

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов выразил сожаление в связи с участием ряда украинских спортсменов в чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в российском Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

"К большому сожалению, вопреки позиции украинского государства Ассоциация спортивной борьбы Украины самовольно отправила на эти соревнования ряд спортсменов и тренеров. Как министр и гражданин, считал и считаю такие действия недопустимыми! Остаюсь категорически принципиальным и последовательным в своей позиции – никакого участия штатных сборных команд Украины в любых соревнованиях в России… С этой целью был издан соответствующий приказ министерства", — написал Жданов на своей странице в Facebook.

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"Хочу отдельно подчеркнуть – это не просто моя личная точка зрения. Бойкот соревнований в России – это консолидированная позиция правительства Украины, всей украинской власти… Туристическая поездка отдельных украинских борцов и тренеров в Россию происходит без какой-либо финансовой и организационной поддержки министерства молодежи и спорта. Ни одной гривны средств налогоплательщиков на это не потрачено", — добавил он.

Министр подчеркнул, что в Россию не поехал основной состав сборной. "Предупреждаю всех, что мы будем жестко отслеживать такие самовольные путешествия на предмет возможного нарушения трудового законодательства спортсменами и тренерами, которые являются штатными сотрудниками государственного учреждения "Укрспортобеспечение" и работают по контракту с государством", — отмечает Жданов.

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Жданов в марте опубликовал указ о запрете выступления украинским спортсменам в любых соревнованиях на территории РФ. В апреле Ассоциация спортивной борьбы Украины объявила, что украинская сборная выступит на чемпионате Европы по борьбе в Каспийске. Также ассоциация заявляла, что более новый указ, от 11 апреля 2018 года, не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях на территории РФ, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет государственного бюджета. В конце апреля серебряный призер Олимпиады-2016 украинский борец Жан Беленюк сообщил, что ему запретили участвовать в чемпионате Европы в Каспийске за неделю до выезда на турнир.