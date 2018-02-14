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    Украинский спортсмен, выпавший из саней, сделал их сам

    (обновлено: )56950
    По информации саночника Андрея Мандзия, от Федерации он получил полозья - 1200 евро, кронштейны - 290 евро, 2 пары резинок по 30 евро - 60 евро. Прошлогодние сани собирал полностью за свой счет.
    Украинский спортсмен на Олимпиаде выпал из саней
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Украинский саночник Андрей Мандзий, который занял последнее, 40-е место, сообщил, что свои сани он делает в гараже за собственные деньги, передает "Сегодня".

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    "Здравствуйте, это не миф, сани делаю дома в гараже, как видно на фото, на них и стартовал на Олимпийских играх. От Федерации получил полозья — 1200 евро, кронштейны — 290 евро, 2 пары резинок по 30 евро — 60 евро. Прошлогодние сани собирал полностью за свой счет. Есть еще 20 гб видео процесса создания саней ежели мало фото", — сообщил Мандзий.

    Напомним, что украинский саночник Андрей Мандзий стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.

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