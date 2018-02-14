Украинский спортсмен, выпавший из саней, сделал их сам

Скриншот с видео

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Украинский саночник Андрей Мандзий, который занял последнее, 40-е место, сообщил, что свои сани он делает в гараже за собственные деньги, передает "Сегодня".

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"Здравствуйте, это не миф, сани делаю дома в гараже, как видно на фото, на них и стартовал на Олимпийских играх. От Федерации получил полозья — 1200 евро, кронштейны — 290 евро, 2 пары резинок по 30 евро — 60 евро. Прошлогодние сани собирал полностью за свой счет. Есть еще 20 гб видео процесса создания саней ежели мало фото", — сообщил Мандзий.

Напомним, что украинский саночник Андрей Мандзий стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.