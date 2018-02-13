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    Фотоленты

    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие моменты за 12 февраля

    (обновлено: )160
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    facebook.com/olympicua

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    12 февраля на Олимпийских играх в Пхенчхане состоялись соревнования в девяти дисциплинах, в семи из которых были разыграны медали.

    Украинцы показали слабый результат. Так в скоростном спуске на санях Елена Шмухова показала 19 результат, а Елена Стецькив в первом заезде приехала последней (30-й), во втором — предпоследней. В биатлоне "лучшим" из мужчин стал Дмитрий Пидручный, финишировавший на 34-й позиции, при стартовой 21-й, а у женщин — Вита Семеренко, завершившая гонку на 18-й позиции, при стартовой 14-й. 

    После трех соревновательных дней у Украине ни одной медали.

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