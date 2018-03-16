Украинские спортсмены не поедут на Универсиаду в Россию

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Украинские спортсмены не будут участвовать в зимней Универсиаде в России в 2019 году.

Как заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, власти разберутся с теми атлетами, которые захотят выступать под нейтральным флагом, передает Xsport.

"На Универсиаду точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами. Также мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы об их участии в этих соревнованиях и эти соревнования не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить званий и не будут официальными", — отметил он.

Также он отметил, что пока решается вопрос относительно чемпионата мира по боксу-2019 в Сочи, на котором должны разыгрываться лицензии на Олимпиаду 2020 году в Токио.

"Я знаю и докладывал руководству страны о том, что есть такие проблемы — лицензии на Токио-2020. Я все это знаю. Будем думать, решать, договариваться с международными федерациями. Есть такой прецедент. В прошлом году мы проводили чемпионат Европы по боксу в Харькове. Там должны были участвовать косовские спортсмены. Историю с футболом все знают, когда мы играли на нейтральном поле. Здесь это невозможно. Но мы не могли допустить косоваров к участию в чемпионате Европы, потому что мы не признаем эту страну, они едут по своим документам, по своим паспортам, а мы не можем их на границе пропустить. Это официальная позиция пограничников, СБУ и т.д.", — подчеркнул министр.

В то же время Жданов добавил, что в связи с позицией Украины Международная федерация бокса выделила косовским спортсменам дополнительные лицензии для участия на чемпионате мира в Гамбурге.

Во вторник стало известно, что украинские биатлонисты не выступят на этапе Кубка мира в Тюмени. В среду министр спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете украинским спортсменам выступать на любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ.